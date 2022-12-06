大陸國產新冠疫苗正密集獲批上市，於4日至5日的兩天內，有四家公司相繼宣布自主研發的新冠疫苗獲批納入緊急使用，其中包括神州細胞、三葉草生物、萬泰生物和威斯克生物。至此，在中國市場獲批上市／緊急使用的新冠疫苗廠家已逾十家。

綜合陸媒報導，神州細胞4日晚間公告，旗下神州細胞工程有限公司近日收到相關部門函件，自主研發的重組新冠病毒2價（Alpha／Beta變異株）S三聚體蛋白疫苗（項目代號：SCTV01C）經大陸官方有關部門論證被納入緊急使用。

同一天晚上，三葉草生物公告稱，該公司新冠疫苗SCB-2019（CpG 1018／鋁佐劑）在大陸獲批納入緊急使用。三葉草生物表示，新冠疫苗SCB-2019作為異源加強針，相較於滅活疫苗表現更優，針對全球主導的Omicron BA.5變異株亞型具有強勁的中和作用；且相較於其他疫苗的最大特色在於，可顯著減少新冠的家庭傳播，即可用於家庭預防。

此外，四川大學華西醫院研發的重組新型冠狀病毒蛋白疫苗（Sf9細胞）威克欣也於5日獲批納入緊急使用。這是中國首個獲批緊急使用的昆蟲細胞技術平台生產的重組蛋白新型冠狀病毒蛋白疫苗，也是中國高校牽頭研發的首個獲批緊急使用的新冠疫苗。威克欣的產業化將由成都威斯克生物有限責任公司負責推進。

萬泰生物5日公告，該公司與廈門大學、香港大學合作研發的鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗（簡稱「鼻噴新冠疫苗」）已獲同意緊急使用。該款疫苗已於南非、菲律賓、哥倫比亞、越南等4個國家開展三期臨床試驗。

大陸央廣網指出，目前在中國市場獲批上市／緊急使用的新冠疫苗累計共13款，競爭白熱化。據不完全統計，新冠疫苗附條件上市的廠商包括科興生物、國藥集團中國生物、康希諾等，而新冠疫苗被納入緊急使用的廠商包括智飛生物、麗珠集團、神州細胞、萬泰生物、三葉草生物等。

據《科創板日報》分析，隨著接種覆蓋率逐漸飽和，留給新冠疫苗的市場空間也正在縮緊。加強針，以及能否放開第二針加強針（即第四針疫苗）的接種，成了對新冠疫苗估值的關鍵。