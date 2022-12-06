游書庭長年健身，練出一身精實肌肉。（艾迪昇傳播提供）

游書庭入行5年，戲劇、YouTube健身影片雙向經營，今年迎來豐收一年，在《台灣X檔案》扮演渣男游泳教練，騙財又騙色，他本擔心角色和自己平時模樣相差甚鉅，會引起粉絲反彈，不料粉絲卻愛他這種反差感，還卯起來幫他做宣傳，連住家附近早餐店老闆娘也熱情反饋，說他演得很壞，游書庭笑說：「不知是不是粉絲朋友這陣子猛分享我的臉書演出發文，連帶被廠商看見，業配接了6、7個，但大家看戲千萬別當真，我本人很正直的啦。」

隨著曝光度越來越高，游書庭的生活發生不少變化，和之前最大不同，就是出門得稍微打理一下。他說：「以前穿睡衣睡褲就出門，但自從開始被粉絲傳訊問我是不是正在某某賣場，我就意識以後就算到便利商店買東西，也不能太狼狽。」他和粉絲很有巧遇緣，曾在1個月內，被同一位粉絲碰到3次，其中2次還是在同一家餐廳，粉絲每次都熱情要求合照，但游書庭3次都忘了出門前打點，3次都留下「懊悔」合照。

除了戲劇，他在YouTube頻道拍攝有氧運動影片，經營3年，累積不少網路聲量，其中2支影片還破百萬人次觀看，期間吸引不少死忠觀眾。他日前逛商場，店內人來人往，有位男顧客突向他走來，詢問：「你是不是那個youtuber游書庭，我都有跳你的影片。」隨後還交流運動心得，游書庭才發現自己耗時費力製作的影片，能在戲劇外有一些影響力，「我拍影片，自己包辦企劃、拍照、甚至連剪接都不假他人之手，所以只能用零碎的時間執行，沒辦法很常更新，對粉絲很抱歉」，他的堅持收穫不少粉絲，還有許多來自東南亞的觀眾，用英文留言，幫他加油打氣。

他這次飾演渣男游泳教練，是首次接演反派角色，戲在播出時，他勤在臉書做宣傳，秀出不少幕後花絮與身材照，反差形象讓粉絲跌破眼鏡，轉發PO文並留言「這麼壞渣的書庭不能只有我看到」。伴隨粉絲大量分享PO文，竟引起不少廠商上門談業配合作，國際服裝設計師潘怡良見到他的努力，也大方贊助服裝，游書庭驚喜說：「這好不真實，沒想到演一部戲可以引起這麼多的效應，希望大家可以認可我的努力，明年我還有一部鬼片《鬼天廈》要上映，角色很陰暗複雜，到時候也請大家支持我。」