新北市環保局2023「新北傑出力」月曆今日發布，這次卡漫風格繪畫結合實景方式，展現環保局提升環境衛生品質、實踐環境永續等12項成果，帶領民眾從嶄新的角度認識環保。6日起，民眾只要拿10顆廢乾電池到指定地點即可免費兌換一份月曆，數量有限，換完為止。

環保局表示，繼2021「新北．光影」、2022「新北12少」後，2023「新北傑出力」是環保局推出的第三款形象月曆，由輔仁大學應用美術系教授方彩欣擔任顧問，帶領應用美術系學生林秋彤、鄭甯方及汪靖璇創作設計，融合虛擬與現實，趣味呈現環保業務的12種不同面向。

環保局指出，此次月曆呈現12項傑出「力」，分別是力減資源浪費、力現無煤城市、力拚健康城市、力轉資源再生、力防病毒侵害、力護海洋潔淨、力建循環經濟、力潔城鄉市容、力除髒黑勢力、力守乾淨城市、力創環境永續及力造宜居新北，展現市府與市民共同努力造就的傑出環境成果，未來環保局也將持續用這12項傑出力，守護新北市民的健康和環境。

方彩欣教授表示，本次月曆將新北環保局各項傑出成果轉換成讓民眾有感覺的視覺呈現，團隊提出了卡漫風格，「輕鬆包裝嚴肅的事情」。

在設計上，為凸出重點，單純化每月視覺元素，且傳達出的情感氛圍、主從關係、色彩心理學表現、前景中景遠景統一性都要注意，而月曆的情境、怪獸角色都是虛擬的，完全靠想像力繪製而成。

學生林秋彤表示，最困難的是與其他設計師該如何配合，不斷嘗試及修改，老師在風格統一上也花費很多時間指導，深刻了解自己還有很多不足的地方，在負責的月份中最喜歡11月的「樹人」，因為是當時第一個完成的月份、也是最具挑戰性的月份。

環保局說，自12月6日起，民眾只要拿10顆廢乾電池（包含充電電池、鈕扣型電池、鹼錳電池等）到指定地點，即可免費兌換一份月曆，每人以擇一款式兌換一本為限，數量有限換完為止。