新北金山老街最有名的就是鵝肉，再搭配炒麵等不同菜色，想吃什麼自己端，一名網友近日貼出金山老街廟口名店「金山鴨肉」的價目表，不少人看到炒麵的價格寫一份40元、二份80元、三份120元全笑翻，直呼「應該直接掛九九乘法表就好」，對此有人解釋，老闆過去說這是寫給大陸觀光客看，意思是沒有折扣，別再問了。

這名網友日前在臉書「搞笑天堂」貼出金山鴨肉的價目表，寫著「炒麵一份40元、二份80元、三份120元」，明明一份價格都一樣，卻像九九乘法表般幫顧客算好兩份、三份的價錢，讓網友直呼暗藏亮點「就是不打折啦，真有個性！」、「多買幾份也不會有折扣」。

有趣的價目表引起網友熱烈討論，表示「這是在說明客人數學不好吧」、「應該直接掛九九乘法表就好了」、「是老闆算術太會算了」、「沒毛病，先替大家算好了」、「邏輯正確」。

但為何要這樣寫？大家猜是為了杜絕殺價，「是不是常被問，多叫幾碗有沒有比較便宜」、「對付那些奧客，剛好而已」、「應該一堆人對老闆講要3份100元」、「這老闆一定常常被拗，乾脆直接寫給你看」，對此有網友表示，過去曾問過老闆這個問題，「老闆回答是寫給大陸觀光客看的，是真的」。