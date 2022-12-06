下屆台南市議會國民黨當選15席議員，黨團6日開會推選黨團書記長時，由資深議員蔡育輝當選。蔡育輝表示，國民黨如想爭取議長恐將不切實際，但希望能爭取無黨議員的支持，全力搶攻副議長寶座。黨團也決議全力支持現任副議長李文俊角逐副議長，展現在野監督的力量。

此次台南市議員選舉，國民黨當選的15席中，除中西、北區的蔡宗豪是新人外，其他都是連任。國民黨今天成立新黨團，並改選書記長。原任書記長李中岑除感謝黨團成員過去2年的支持外，也認為國民黨扮演在野黨監督的形象深得民心，因此14名黨團議員全都連任成功，還有生力軍蔡宗豪的加入，期待未來4年能繼續發揮監督精神。

今天改選書記長時，蔡育輝獲得議員一致支持，順利當選；黨團也決定全力支持李文俊，爭取蟬聯副議長。

蔡育輝強調，國民黨團是台南市議會最大的在野黨，黨團新的任務就是全力以赴，支持副議長李文俊爭取連任，展現在野的力量。

國民黨團新科幹部名單，除書記長蔡育輝外，副書記長為林燕祝、方一峰、曾培雅；發言人王家貞、蔡淑惠、蔡宗豪。