北市推動清新空氣行動有成！依環保署最新公布的全臺細懸浮微粒（PM2.5）標準檢測結果顯示，台北市迄11月1日止，PM2.5年均濃度已降至10.1μg／m3，相較103年大幅減量近五成，不僅為六都第一，且相當接近世界衛生組織第四階段建議值10μg／ m3，為北市邁向2050淨零排放與建構宜居永續城市奠定良好基石。

環保局表示，北市PM2.5年均濃度改善至去（2021）年11.8μg／m3，首度低於美國國家標準12μg／m3；今年因雨除作用增加，加上2015年開始推對清新空氣行動，使北市PM2.5年均濃度更降至10.1μg／m3，相對「清新空氣行動」推動前，PM10、二氧化硫、二氧化氮年均濃度分別由45.2μg／m3、3 ppb、21.8 ppb降至20.2μg／m3、1ppb、14.6ppb，其中臭氧8小時值更由63.8 ppb降至58.9ppb，已連續2年低於台灣空品標準60ppb，整體空品改善績效卓越。

環保局指出「清新空氣行動」透過「低污染、綠運輸、區域聯防」三大面向，重點成效包括：加嚴鍋爐硫氧化物排放標準（由300ppm降至50ppm），使北市由無煤城市更精進為無重油使用，逐步汰除化石燃料；協商松山機場航空燃油硫含量自主減量，較法規加嚴90％。

另也嚴管制易致油煙之燒烤業及排餐館，促使餐飲油煙防制設備平均效率達85％以上；引進28台具有抑制懸浮微粒功能的小型掃街車；完成清潔車輛加裝濾煙器共356套。

並劃設全國最多二期13處空氣品質維護區，加嚴管制柴油車廢氣排放，使維護區內PM2.5濃度改善達21％；淘汰老舊柴油車及機車約11.8萬輛；全市電動機車設籍數占比達7.5％及新購電動機車占比均為全國第一。

環保局表示，空品改善沒有最好，只有更好，未來將以世衛級空品為目標，除持續削減PM2.5外，亦將因應臭氧問題，優先針對臭氧前驅污染物（氮氧化物、揮發性有機物）進行管制，並搭配2050淨零排放之減碳路徑，邁向宜居永續城市。