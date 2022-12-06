氣溫驟降不少人會吃火鍋暖身，一名女網友表示，常看到很多火鍋店只在冬天開業，夏天就休息，好奇問「只開冬天有賺嗎？」貼文讓不少網友聯想到薑母鴨說，「薑母鴨只開冬天還是賺翻」，一名家中開薑母鴨的網友透露，一年只營業5個月，回本不成沒問題。

原PO日前於PTT女人版指出，每年接近冬季會多很多新開的火鍋店，部分店家在夏天結束營業或休息，她好奇問，「只開冬天是有賺的嗎？還是為了止損，先收起來呢？」

貼文曝光，引發網友討論，「妳說的是薑母鴨吧！一般火鍋類都開整年的不是嗎？」、「火鍋沒有分季節吧」、「只有薑母鴨夏天會休息，妳是不是搞錯了？」、「台灣人那麼愛吃火鍋，夏天賣也會有人吃，但薑母鴨不一樣」。

留言中有家中開薑母鴨店的網友表示，「我家開薑母鴨，一年營業5個月，回本根本不成沒問題」；其他人則說「羊肉爐、薑母鴨大多都在10月開門，到了夏天店面直接放著」、「我家隔壁薑母鴨只開冬天，月租3萬多元，已經開很多年了，看起來是有賺」、「薑母鴨只開冬天還是賺翻，火鍋料、麵線等配料成本又不高」、「薑母鴨就是開半年，休息半年」。