第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日在台南水交社登場。(曹婷婷攝)

FOCA福爾摩沙馬戲團今年1月進駐水交社文化園區，展開為期3年營運，也將周邊環境營造成為馬戲基地。(曹婷婷攝)

第一屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日在台南水交社文化園區登場，台南市長黃偉哲今天宣布，票券自今天中午開始於TIXFUN購票平台啟售，邀請民眾明年228連假來台南旅行、欣賞精彩馬戲演出。

黃偉哲表示，馬戲是很多人小時候的共同回憶，透過《馬戲藝術節》讓馬戲活動在台灣扎根，也讓有心從事馬戲藝術的朋友，都能夠找到他們的舞台，同時培養馬戲表演的觀眾人口。他說，台南是個宜居好生活的地方之外，接下來不僅有耶誕跨年活動，明年初更有《FOCASA馬戲藝術節》，活動老少咸宜，十分適合大小朋友一起來參與。

首屆《FOCASA馬戲藝術節》，由台南市文化局與長年創作及推廣馬戲藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」共同主辦，表演陣容除了台灣頂尖團隊外，更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨7個國家的馬戲藝術家共襄盛舉，連續7天將近30組團隊在水交社文化園區，帶來超過150場演出。

文化局長葉澤山說，台南每2年都會舉辦街頭藝術節，馬戲也是街頭藝術一部分，明年將兩種表演整合在一起，戶外搭建舞台提供音樂、雜耍演出，也搭配體驗市集如走鋼絲、彈跳等，期待將當代馬戲與城市風貌相結合，使馬戲藝術節的品牌能於台南首次登場，帶給大家美好回憶。