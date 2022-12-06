淡水警分局三芝分駐所長周名鴻、警員葉仁傑許日前晚間接獲便利商店的店員報案，指稱店內有名老翁一邊講電話一邊操作ATM，似乎是遇上詐騙，員警到場處理時發現老翁遭遇「解除分期付款」的詐騙老梗，經過解說及實際操作後，才成功阻止老翁繼續遭詐，及時守住荷包。

這起事件發生在4日晚間6時，67歲何姓老翁當晚接到一通不明來電，對方聲稱是某信用卡公司的客服人員，指稱何翁網購的商品因系統錯誤重複收取款項，要他到附近的ATM解除分期付款。

何翁聽聞趕忙到就近的便利商店，聽從電話指示操作ATM解除設定，當時在店內值班的杜姓女店員見老翁神色慌張地一邊打電話一邊操作ATM，研判疑似遭到詐騙，趕忙報警求助；員警到場後發現老翁邊講電話邊操作ATM，立即上前示意接過手機，向對方表明警察身分並詢問匯款事由，電話隨即遭掛斷。

警方除了跟何翁解釋這是詐騙集團慣用的詐騙把戲，也拿出自身的提款卡，親自操作演示ATM只有存款、匯款及轉帳的功能，絕對沒有解除「分期付款」的設定，何翁這才驚覺差點上當，及時阻止30萬多元的存款遭騙，他也頻頻感謝警方與店員及時攔阻，才能保住自己的存款，阻止詐騙集團的企圖。

淡水警分局呼籲，民眾接獲網購商家電話，表示因設定錯誤需前往ATM解除重複扣款或設定等等，這些都是詐騙，ATM並無法操作解除分期付款，更不要聽信他人指示操作ATM，避免受騙上當。

新北市警方防詐ATM