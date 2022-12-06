泰雅族的鍾昊宇及賽夏族的甘佩蓉拿下佳績，校長謝世宗（右二）與有榮焉。（李京昇攝）

全國語文競賽落幕，苗栗縣苗栗農工今年度有2位原住民學生代表苗栗縣出賽，分別是泰雅族的鍾昊宇及賽夏族的甘佩蓉，2人勇奪泰雅族語情境式演說高中組特優、賽夏族語情境式演說高中組特優。2人從9月開始備賽，數月間演練過上百篇講稿，終於不負眾望獲得最高榮譽，也寫下苗栗農工校史新紀錄，同1年度有2位同學獲得全國語文競賽特優第1名。

來自五峰鄉清泉部落的鍾昊宇，繼110年獲得全國語文競賽泰雅族語朗讀高中組特優之後，今年度轉戰情境式演說再度贏得特優，傑出的表現令人激賞。

鍾昊宇成長於單親家庭，家境不富裕，自幼寄住親友家中，生活所需及學費皆仰賴政府的低收入戶補助及教會、家扶中心、等善款支援，國中畢業後，考量經濟因素，遠赴提供住宿的苗栗農工就讀，以減輕經濟壓力。

面對生活的逆境，鍾昊宇從不怨天尤人，更始終抱持著感恩，想著如何回饋於曾經幫助過他的人，因此假日時積極參與教會和部落志工服務，更參與社區文創計畫，以實際行動傳承族語及凝聚部落年輕人的向心力。

鍾昊宇語言能力優秀，對於族語傳承也有強烈的使命感，國小時即通過族語認證中級，目前正努力準備族語認證高級測驗。高中住校時期，為避免缺少族語環境而疏於學習族語，昊宇積極參加語文競賽及族語歌唱比賽，更參加學校自主學習計畫自學族語，連續2年參加全國語文競賽族語朗讀及演說比賽，從校內競賽、縣內競賽及全國決賽都獲得第1名（特優）榮譽。

除此之外，鍾昊宇也極具音樂天賦，歌唱及樂器演奏皆表現相當突出，參加部落青年合唱團曾遠赴德國參加韋尼格羅德約翰．布拉姆斯合唱比賽獲得銀質獎的殊榮，還多次與部落青年們一同獲邀於總統府國宴等重要活動演出，擔任獨唱的重要角色。

鍾昊宇說，他積極參與族語相關比賽或展演，一方面是可以獲得獎學金，改善經濟，更是藉此獲取學習的機會，期望未來能夠傳承泰雅族語及文化，也希望靠自己的力量翻轉自己的命運，更期待未來有能力可幫助別人翻轉生命的困境。

來自獅潭鄉百壽部落的甘佩蓉，賽夏族語及客家語皆十分流利，比賽當日身著阿婆親手縫製流傳給她的族服上場，特別具有傳承意義。

甘佩蓉幼年時跟隨擔任族語老師的祖父學習賽夏語，奠下族語學習基礎。祖父過世後，族語學習一度中斷，高中時期才重拾族語學習。

因苗栗農工校內並無族語老師，因此甘佩蓉透過自主學習及線上課程努力學習，期望能夠在賽夏語這個瀕危語言的領域中增加一名族語傳承的生力軍，讓賽夏族極具特色的語言和文化能夠傳承下去。比賽前，甘佩蓉說，「阿公一定很希望我能夠得獎」帶著阿公傳承族語的期待，甘佩蓉奮力一博，終不負期望獲特優。