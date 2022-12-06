澳洲一名電力公司承包商例行前往民宅抄電表時，遭到住戶飼養的2隻猛犬圍攻狂咬，當場被活活咬死。

澳洲電力公司Energex的抄表員密尼恩（Kane Minion）到民宅抄表時，被現場的猛犬咬死。

綜合澳洲新聞網（News.com.au）、澳洲天空新聞（Sky News Australia）報導，澳洲電力公司Energex的42歲抄表員密尼恩（Kane Minion），3日上午照例前往昆士蘭州（Queensland）郊區一戶人家抄表時，竟被住戶飼養的2隻猛犬狂咬致死。

Police yet to decide fate of dogs that killed meter reader Kane Minion south of Brisbane https://t.co/DO8Bf0LHkW — ABC News (@abcnews) December 5, 2022

救難人員約在上午10時45分抵達現場，不過當時密尼恩已身受重傷，倒在民宅前院、失去意識，儘管救難人員已立即搶救，密尼恩最終仍不幸因傷勢過重，在現場身亡。

案發當時飼主並不在家，警方在現場發現3隻狗，後續當地官員扣押了其中的班道戈鬥牛獒（Bandog Bullmastiff）及羅得西亞背脊犬（Rhodesian Ridgeback cross），將另一隻年紀較大的狗留下。

Greenbank mauling: Two dogs seized after meter reader Kane Minion killed https://t.co/V4WK2xeaTb — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 4, 2022

這戶人家的圍欄上掛了一個黃色的「警告」招牌，上頭寫著「護衛犬值勤中、不要進入」警語。

報導指出，電力公司抄表員過去曾多次到這戶人家抄表，前幾次3隻猛犬都被關在第2道柵欄內，目前警方仍在調查這起意外。

令人遺憾的是，密尼恩已為公司工作7年，頗受同事喜愛，去年平安夜才與愛情長跑的女友訂婚，他的臉書大頭照還抱著一頭史大佛夏鬥牛犬（Staffordshire Bull Terrier），不幸消息傳開後，親友們紛紛湧入他的臉書留言哀悼。