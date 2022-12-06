李光潔飾演海外學成歸國的趙壘。（愛奇藝國際站提供）

《風吹半夏》李光潔抱著趙麗穎進房共度春宵。（翻攝自愛奇藝國際站）

趙麗穎主演戲劇《風吹半夏》廣受好評，在豆瓣評分獲得8.4高分口碑。她在劇中演活鋼鐵女強人許半夏，面對被詐騙、同行之間爾虞我詐，甚至還讓她因此蹲苦牢，可說是吃盡苦頭。

她坦言為角色下了很多苦心，最近她接受愛奇藝專訪直言看到劇本時覺得，「真的太難了，她很複雜，需要很強的信念感。我一開始是有點膽怯的，但是後來遇到了導演，他有很強的能量與信念感，他會感染我。」她為許半夏的狠勁打了高達9分，也因為遇到這個角色，竟深深影響了自己，「她（許半夏）非常清楚自己要什麼，這也是我在那個階段，通過許半夏，也讓自己更加清楚自己在追尋什麼。」

趙麗穎在劇中重新詮釋90年代的復古風潮，造型每每成為網路熱烈討論的話題之一，但比起衣櫃中華麗的套裝，她倒是透露「這個配件」才能最代表許半夏氣質，「我覺得是耳環，在每個階段的款式都是不一樣的，高興的時候，或是生意談成了，內心有波動或談戀愛時期，到最後內心比較沉穩的時候，（耳環）是有變化的，對這個角色也有一點儀式感，可能也是有一種緩解壓力的感覺。」讓粉絲能透過小細節重新認識女主角的內心變化。

劇中，趙麗穎遇見了41歲溫柔熟男李光潔，對方從一開始就借錢幫助她，助她鋼鐵業打天下，而後又在女方有難時義氣相挺，讓趙麗穎使出渾身解數「倒追」男方，成功挖角他來自己公司上班。朝夕相處之下，兩人兩次曖昧的眼神交流，差點就要親了上去，卻都被電話給打斷。

最新一集，在東北捲入官司案的趙麗穎，打開飯店房門竟看見李光潔站在面前，興奮的她直接熊抱飛撲上去，男方抱著她進房共度春宵，隔天一早醒來，趙麗穎開口第一句話竟是，「我會對你負責的」，強勢女王依舊霸氣十足。

兩人正式確認彼此心意，不過趙麗穎卻被企業對手帶上雪山，丟包在荒郊野外，她迷路之中終於打通電話給李光潔，彷彿死前遺言般告白，「我以為我這輩子再也不會對別人有感情，趙壘（李光潔角色），我愛你！」看似感人的肺腑之言，卻在最後不改女王花的霸氣說，「我要是死在這了，你要給我報仇啊！」

《風吹半夏》正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。