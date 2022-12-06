60歲電眼美女關之琳從出道起可說是緋聞不斷，她曾被封為富商殺手，劉鑾雄、馬清偉等人都曾拜倒在她石榴裙下，更與王國旌、陳泰銘分別有過一段婚姻。今(6日)稍早，微博瘋傳一段她過去受訪的影片，被問：「會不會心甘情願當情婦？」其他人虧：「可能要看那男人是誰」，關之琳則沒反駁說：「我什麼都試過」。

稍早微博關鍵字「早期港星有多敢說」上了熱搜，其中一則影音就是關之琳過往談感情觀的影片，對照如今明星被問八卦、醜聞總打太極拳的態度，關之琳直率的態度引發眾人討論，當年她上《今夜不設防》被問：「會不會考慮再婚？」她猶豫表示：「暫時沒想過」，但沒把話說死，只透露目前很享受單身生活，對照後來秘婚陳泰銘的決定，可說是回答非常老實。

關之琳說，每段戀情她都覺得自己當下很愛對方，事後回想覺得是自己性格不夠安定，「如果結婚我一定很快再離婚」，又被問是否會願意當別人情婦？她表示交往過有女友的男生、有老婆的男人，她會在意對方太太的顏面，盡量不要讓事情曝光，而她會享受當下跟有婦之夫交往的時光，「但不會有過多期望」。

陳泰銘2015年跟關之琳爆分手。（圖／中時資料照片）

2015年關之琳爆出和國巨董事長陳泰銘分手，當時她來台灣語出驚人自曝不是分手，是離婚，事後她受訪談婚姻，形容感情世界「一塌糊塗」，也認為兩次婚姻失敗跟她個性有關，未來不想再花時間適應其他人，也不覺得愛情是必需品，霸氣宣告要享受單身生活。

而這段影片稍早又被熱傳後，網友回應：「沒有廉恥之心，也算一種真實了」、「真實不做作，已經強過絕大部分人了」、「她如果在這個年代出道的話，估計『活不了』三天，因為網路暴力+從此退圈」、「佩服關大美人，敢做敢說！」。