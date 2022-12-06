新北一名已婚陳姓男子出軌，與洪姓小三性交超過100次，直到其妻子碰巧目睹2人的親密對話紀錄，不倫戀才曝光。新北地院審結，判陳男與洪女須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，陳妻主張，與陳男自2011年間結婚，育有3名子女，未料陳男與洪姓女子過從甚密，每周發生1次性行為，還有包養、經常透過電話或傳訊息的方式互相說愛妳等情節，都已經嚴重侵害她的配偶權，故依法向2人請求連帶賠償金100萬元。

對此，洪姓女子辯稱，不知情陳男已婚，至於陳妻主張她才向陳男索討生活費 一事，她因經濟狀況不佳，才曾於2020年間詢問陳男可否給她生活費，並非包養關係；陳男則說，他與洪女僅是有共同話題、說心事的好友，絕對沒有發生過性行為。

新北地院審理時，法官勘驗陳妻與丈夫的對話紀錄，其中陳妻曾問，「你主動找她當小三她有拒絕你嗎？」陳男應答有，而陳妻再問，「你們做了將近100次。沒戴套幾次？」陳男則回應，「有戴啊，都戴」等語，法官認定陳男與洪女的確發生性關係，但次數不得而知，互動也明顯互吐愛意，認為2人侵權屬實，酌情後判2人應連帶賠償30萬元為適當。可上訴。