國際信評權威惠譽公司（Fitch Ratings Inc.）周一下修2023年全球經濟成長預測至1.4%，為今年來第四度下修經濟展望，理由是全球主要央行加大抑制通膨的力道，以及中國房地產市場前景惡化。

惠譽發布12月季度的《全球經濟展望》（Global Economic Outlook）報告，將明年全球國內生產毛額（GDP）成長預測從9月預估的1.7%下修至1.4%。

以下為各主要經濟體的最新展望：

●美國

隨著聯準會加快收緊貨幣政策，惠譽將美國明年的GDP成長預測從0.5%下修為0.2%，幾乎陷入停滯。

此前經濟合作暨發展組織（OECD）和高盛分別預測美國2023年GDP成長率為0.5%和1%。花旗日前發布最新預測報告，預估美國今年GDP將成長1.9%，明年腰斬僅剩0.7%。

●中國

惠譽將中國明年經濟成長預測從4.5%下修至4.1%，因房地產業的復甦前景黯淡。考量近來新冠確診數激增使經濟活動減弱，惠譽維持中國今年的成長預測不變，仍為2.8%，幾乎只有北京當局今年初提出之全年增長目標5.5%的一半。

考量嚴格的清零政策對經濟造成重創，日前彭博將中國今年GDP成長預測由3.5%下修至3%，將明年的增長預測從5.7%調降至5.1%。亞洲開發銀行（ADB）將中國今年的成長預測由5.0%下修至3.3%，為30多年來首次落後其他亞洲開發中國家。國際貨幣基金（IMF）將中國今年經濟增長預測下修至3.2%，為中國改革開放以來次低的增長率，同時也將中國明年成長預測從4.6%下修至4.4%。

●歐元區

因歐洲的天然氣危機緩解，惠譽將歐元區明年成長預測從-0.1%小幅調升至+0.2%，但仍警告歐洲央行加大升息力道將削弱需求。報告指出，液化天然氣進口暴增以及天然氣用量減少，今年冬天歐洲天然氣短缺與管控的風險有所消退。但危機遠未解除，天然氣躉售價格居高不下，仍將給企業成本與家庭預算帶來沈重壓力。

●總結

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，事實證明，隨著物價壓力擴散且變得更加根深蒂固，抑制通膨變得比預期更加困難，各國央行決策官員不得不強硬起來，這將不利於經濟增長。惠譽預估，歐元區和英國經濟將於今年底陷入衰退，美國可能於明年第二季或第三季開始衰退，明年美國和英國的失業率都恐將突破5%。

中國經濟減速雖然緩解了全球大宗商品的價格壓力，但中國同時也是巨大的商品淨供應國，其出口因疫情受阻可能衝擊全球製造業供應鏈。不過，近來全球供應鏈緊缺的問題正逐漸緩解，對全球GDP 的提振作用可能超出我們預期。