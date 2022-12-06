此次九合一選舉，民進黨寫下創黨以來最差紀錄，尤其選前被看好的台北市長選情，陳時中最後僅拿下約32％的得票率，比綠營基本盤還要低，態度沒「這麼死忠」的綠營議員王世堅、綠委高嘉瑜等人因此被當成戰犯。不過，綠委何志偉在選後就開始狂噴民進黨內出了問題，高嘉瑜今（6）日也透露，雖然她在陳時中團隊中有掛職位，但選舉過程根本沒進過競選總部，唯一的功用就是有行程時，會有人通知她到場而已。

高嘉瑜今日在網路節目《新聞不芹菜》接受專訪時提到，港湖區的選民結構為藍大於綠，民進黨想在此取得勝利，應該要想辦法爭取淺綠及中間選民的票，但回顧本次選舉過程，卻辦了許多如百工百業後援會、茶會、廟口開講等組織型活動，而會參加這些活動的人，其實本就是民進黨的基本盤。

「我有感受到陳時中很希望我能夠多幫他！」高嘉瑜坦承，不論是在媒體上或是私下的接觸，都能夠感受到陳時中希望她多幫忙，而她在這次選舉過程中，能到的行程也都盡力去輔選，但她透露自己雖然有掛副主委、總督導，唯一的功用就是有行程時，會被通知去現場而已。

高嘉瑜自爆，此次選舉中，陳時中的選戰主軸、行程決定、討論政策等會議，她全都沒被邀請參加，甚至連競選總部都根本沒進去過，只能被動跟著候選人的行程跑，「說實話，他們說有一個LINE群組，但我也沒被邀進去。」