運動大廠Nike本周宣布與籃網球星厄文（Kyrie Irving）解除合作關係「厄文不再是Nike運動員了」，讓厄文在運動代言市場上成為自由球員。厄文的繼母兼經紀人萊麗（Shetellia Riley）告訴美媒CNBC說：「我們雙方同意解除合作關係，祝Nike未來一切順利。」

厄文本人依舊神祕地在推特放上短片「沒有任何事物的價值超越自由。」意思是他脫離了Nike重獲自由，似乎還很開心。畢竟厄文的球鞋非常受歡迎，他很容易可以找到其他合作公司。厄文稍後還給買過球鞋的球迷寫道：「只要你們花了血汗錢買我的東西，我永遠都會當你們是我的家人。」

美媒ESPN在今年5月爆料，Nike不打算在2022-23球季之後與厄文續約。預定今秋登場的「Kyrie 8」（其實是他第9代球鞋）將會是最後一款Nike厄文球鞋。

去年7月，厄文在IG痛批「Kyrie 8」的設計：「在我看來這就是垃圾！整個設計和行銷都完全與我無關。Nike未經我的同意就要讓這些東西上市。」後來厄文向Nike道歉，結果Nike今年11月時又宣布取消推出「Kyrie 8」。

厄文2014年開始與Nike合作，雙方原先預定要走完這個球季，但厄文在反猶風暴時引起公憤導致形象重挫。Nike公開譴責仇恨思想，並且說到做到，決定提前與厄文切斷合作關係。