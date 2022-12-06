明（7）日是24節氣中的「大雪」，代表這天起氣溫會明顯下降、寒意襲人，大陸《搜狐》網指出，「大雪」當天可吃4類禦寒食物，包括栗子、紅豆、羊肉和山藥，有健脾養胃的功效，還可增強身體抵抗力。

1.栗子

冬天是吃栗子的好時機，鮮甜好吃，有補腎強健筋骨、健脾益氣的作用，建議用栗子煲湯，可甜可鹹，小朋友都愛。推薦做法：板栗百合蓮子湯。

2.紅豆

紅豆富含蛋白質，常吃可提高免疫力，且紅豆具有補氣血的作用，「大雪」過後特别冷，可常吃紅豆。推薦做法：奶香红豆燕麥粥。

3.羊肉

羊肉能暖中補虛、補中益氣，所以「大雪」這天特别適合吃羊肉，可以為身體增加熱量，抵禦寒冷，還具有保護脾胃作用。推薦做法：蘿蔔燉羊肉湯。

4.山藥

山藥有健脾養胃、助消化、潤肺等作用，適合冬季食用，「大雪」將至，天氣不僅寒冷、也很乾燥，多吃山藥對身體特别好。推薦做法：紅棗山藥小米粥。