26歲TVB旗下港星陳嘉慧(Erica)擁有清純亮麗的外表，雖然出道僅4年，卻已在夯劇《迷惘》、《解決師》擁有重要戲份，今年還在《愛上我的衰神》擔綱女主角的重責大任，可說是香港極具潛力的新星。然而，家人都在日本定居的她，近期和家人在靜岡縣駕車出遊時，竟在隧道遇上11台車的連環車禍，當時她們的車就緊跟在後方，生死一瞬間，即使沒有受傷仍讓她心有餘悸。

根據《東網》報導，陳嘉慧表示，當時她們的車開在高速公路上，因此周圍車輛的速度很快，竟遇上好幾台車在眼前發生連環撞擊，不只車窗玻璃爆裂開來，還發出可怕的巨大響聲，不少人因此受傷，而陳嘉慧一家人則被困在隧道3個小時才成功脫困。對於差點把命交給死神的一瞬間，陳嘉慧不禁感慨：「好在人都沒事，我第一次有親身經歷的感受，真的要小心喲，注意交通安全。」

陳嘉慧目睹車禍後PO出IG限時，可見她面帶笑容應已擺脫震驚情緒。(圖/陳嘉慧 IG)

消息曝光後，粉絲很替她擔心紛紛留言：「大難不死，有驚無險算幸運了」、「在日本注意自己的安全」、「希望那些受傷的人早日康復」。而陳嘉慧稍早也在IG限時動態放上自拍影片報平安，並在貼文寫下「I'm still alive.(我還活著)，無事無事，大家不要擔心」，可見留著空氣瀏海的她，穿著藍色針織衫內搭一件polo衫，不斷比出愛心手勢、笑容又非常燦爛，似乎心情已不受車禍事件影響。