桃園市中壢區43歲劉姓男子懷疑范姓妻子有意離婚，且爭奪其財產。今年9月14日在住處拿球棒及登山杖朝妻子痛毆，一直打到隔天中午，妻子全身是傷。最後妻子橫紋肌溶解症、低血容性休克、急性腎衰竭死亡，檢方依家暴傷害致死起訴他。

桃園地檢署調查，劉姓男子有多項前科，劉男認為妻子有意離婚並爭奪其財產且缺乏溝通誠意，為此心生不滿。今年9月14日7時15分前開始拿球棒、登山杖毆打妻子，一直打到隔天12時12分，導致妻子全身是傷，最後死亡。

劉男將妻子打死後，9月15日8時30分許向警方自首，檢方認為，殺人與傷害區別應以有無殺意為斷，至於受傷是否致命部位、傷痕多寡、輕重為何，僅提供審判者心證參考。兩人雖然感情不睦、衝突不斷，但並無深仇。

且根據劉男手機，他施暴過程不斷觀察妻子身體狀況，也認為妻子哭喊是虛作，另妻子傷勢以四肢為重，可見劉男預見毆打累加傷勢可能導致妻子死亡，然無證據認為劉男有主觀上殺死妻子意圖，因此依家暴傷害致死起訴他。