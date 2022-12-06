中信兄弟啦啦隊女神短今，擁有甜美外型及火辣身材的她，吸引一大票粉絲追蹤，而她也不吝嗇地經常在社群中展現她的好身材，今（6）日她在IG上曬出她泡溫泉身穿泳裝的辣照，讓粉絲直呼「太犯規了！」

短今在今（6）日稍早IG上發出超辣泡湯照，當中由上往下拍的邪惡視角，讓身穿橘黃漸層中空泳裝的她，圓潤雪白美胸呼之欲出，加上白皙修長的美腿，對著鏡頭露出帶著一點撫媚的表情，看起來超誘人。

貼文曝光後，立刻引起粉絲暴動「484要掉出來了！！」、「短今姐妳超漂亮超美的身材超苗條超可愛」、「夭壽喔！美今這樣怎受的了啦」、「辣度爆表啦！太犯規了」、「比例超好」、「太辣了」、「這腿太逆天，太完美了」。

事實上，由於曾被朋友說像《大長今》中的李英愛，才被稱為「短今」，身高173的她整體比例相當好，加上「娜美級」的身材，IG更是擁有24萬追蹤，然而，個性活潑直爽的她，先前因所屬球隊球員德保拉喜歡樂天啦啦隊成員的林襄，而在應援影片上向德保拉喊話：「不要一直看林襄」還翻了個白眼，笑翻網友。