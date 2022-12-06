汪小菲母親張蘭近來在直播砲火不斷，幾乎都在直播間上演各種揶揄前媳婦大S的戲碼，連身邊關係人也不放過，以各種方式消費S家，令兩岸網友大開眼界。不過張蘭這幾天在直播突然正色呼籲：「我就做好我的本職工作，不要把蘭姐娛樂化！」，引起廣大網友議論。

自從張蘭跟著兒子跳出來開戰大S一家後，便嘗到了流量的甜頭，一邊推銷滷蛋、滷肉飯與青梅綠茶，一邊開罵大S和具俊曄，暗諷「綠茶女、吃軟飯」意味明顯，甚至在手上畫婚戒與在床墊上蹦跳譏諷具俊曄。這一連串的舉動之後，便積極兜售商品，「進來都進來了，你罵汪小菲張穎穎都可以，但別錯過我們家的酸辣粉」，連帶熱銷1萬箱酸辣粉等自家產品。

張蘭諷刺前媳婦大S與具俊曄。(圖/張蘭 抖音)

不過張蘭近日卻收斂言行，擺出嚴肅的態度表示：「嗯！要相信正能量，我就做好我的本職工作，希望大家喜歡我、關注我，不要把蘭姐娛樂化，不要網暴，捧一個殺一個，蘭姐不希望，好嗎？也別把我捧上神壇，我就是一個腳踏實、做企業的老黃牛精神！」

張蘭突然停火，令人大吃一驚。(圖/張蘭 抖音)

張蘭大動作自清，引起廣大網友的猜測：「怎麼感覺被多方約談了」、「是要大結局了吧」「得了吧！全程就妳嘴巴最多」、「這又是哪齣？消費、侮辱人家那麼多天，貨都賣火了」、「應該是律師團接手了」、「應該是大S要告上法庭了」