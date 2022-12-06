台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選聚焦政黨黑道問題，民進黨立法院黨團擬修選罷法排黑，民進黨立委參選人吳怡農今也喊話，國民黨不要只噴口水，也一起跟進來改變。

為回應社會對於黑道介入政治的疑慮，立法院民進黨團昨舉行記者會，強調將研擬提出「公職人員選舉罷免法修正草案」，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，經判刑確定，不得登記為候選人。

民進黨立委參選人吳怡農（圖）6日召開記者會公布競選主視覺，會中，吳怡農一度害羞地把海報的臉遮起來。（鄧博仁攝）

吳怡農今公布競選主視覺，共有2種款式，1種是藍、粉配色搭配自己大頭照，另外還有仿效古巴革命家切格瓦拉經典肖像的版本，不過兩種版本都採用藍色為主，頗有避綠的意味。

吳怡農表示，因為支持邱威傑《台北市競選廣告物管理自治條例》，因此他選舉期間將不掛看板，只會張貼海報，主視覺中「壯闊台灣，國家安全，競爭力，國際化」的文字是他的理念，加上「vote for change」競選口號，還有投票日期1月8日，相當簡單清新。

另針對民進黨擬修選罷法排黑，吳受訪時表示，沒辦法控制對手抹黑攻擊、潑糞，但自己面對困難，還是能堅持做自己問心無愧，民進黨團昨天推出「選罷法修正案」，國民黨只會噴口水，呼籲過去不斷攻擊民進黨的國民黨一起跟進、一起改變。

另北市議員王世堅今出席力挺，談到王先前受到網軍出征，是否贊同黨內該整頓？吳怡農表示，黨內最高的價值就是民主，整頓這個字自己非常不認同，王世堅議員對民進黨有做了什麼不好的事情？王世堅這麼多年的堅持，有對民進黨造成什麼傷害？這不符比例的對他個人攻擊，自己當然覺得非常不捨。