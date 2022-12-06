九合一選舉綠營大敗，民進黨立委高嘉瑜痛批，民進黨側翼、網軍是敗選的重要關鍵；國民黨台北市議員徐巧芯也認為，民進黨將側翼、網軍培植成勝選工具，過去幾次選舉都嚐到甜頭，如今卻慘遭反噬。媒體人韋安則指出，網軍時代恐已結束了，當今社會「討厭民進黨」、「下架民進黨」氛圍濃厚，網軍發揮不了什麼作用，2024若還要依靠網軍只會有反效果，未來將是「空軍」影響輿論的時代。

韋安昨（5）日在臉書發文表示，網軍只能教育網軍，對普遍大眾失去影響力。2014、2018、2020三次大選，因為有「國民黨不倒，台灣不會好」、「反送中」民意狂潮，網軍順勢而為，發生了作用；2018、2022二次大選，則有「討厭民進黨」、「下架民進黨」民意氛圍，故網軍發揮不了什麼作用。

對此，韋安預言「網軍時代已經結束了？」強調2024如果還要依靠網軍，則只會有反效果，未來將是「空軍」輿論影響力時代的來臨。

韋安進一步解釋，所謂「空軍時代」的意思就是，哪個陣營有獲得民意好感、形象較端正，又有龐大聲量的「空軍」意見領袖，就可以在2024較有機會取勝。