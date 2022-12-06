高雄警方日前盤查一名54歲匡姓女子，發現她所提供的身分資料，與本人明顯不相符，匡女一度辯稱自己確診導致變瘦，在警方仔細查證下，赫然發現她因為毒品案已經遭到法院通緝長達6年，警方當場將她逮捕移送歸案。

林園分局大寮派出所員警11月30日半夜12點，在大寮區鳳林三路上發現一台違規車輛，在警方對車主告發時，發現同車的一名婦女，不時露出心虛的表情，盤查身分時，該名婦女表示自己沒有帶證件，但願意配合提供年籍資料給員警查證。

不過眼尖的員警一眼就看出，婦女所報的資料，與本人相差甚遠，不僅是輪廓，連五官都有明顯的差異，面對警方質疑，她辯稱：「我確診過所以有瘦！」，但員警看著眼前女子明明是雙眼皮，與照片中單眼皮女子明顯不相符，她還反駁：「我哪有雙眼皮！」，於是將人帶回派出所查證身分。

警方調查，54歲的匡姓婦女於因毒品案2016年遭法院判刑確定後，就開始過著通緝犯躲藏的生活，沒想到因為友人的違規停車，被認真員警識破身分露餡，只能乖乖的認栽。