香港《信報》報導，評級機構惠譽（Fitch）再次下調2023年全球經濟成長預測，由9月預測成長1.7％降至最新的1.4％；因房地產復甦前景減弱、經濟放緩，惠譽對中國大陸明年的經濟成長預測也由4.5％下調至4.1％。

惠譽指出，下調明年全球經濟成長預測，係全球主要受累於各國央行加強遏制通膨及大陸房地產市場的前景惡化。

惠譽對中國明年的經濟成長預測也由4.5％下調至4.1％，因房地產復甦前景減弱，又指中國經濟放緩，與疫情有關的出口中斷或衝擊全球製造業供應鏈。

惠譽最新預測美國2023年經濟成長0.2％，低於早先預測的0.5％。

該機構預期歐元區明年經濟由下跌0.1％改為成長0.2％，因歐洲天然氣危機有所緩解，但歐洲央行更大幅度的加息將抑制需求。

惠譽認為，隨着液化天然氣進口激增與天然氣消費量下滑，歐洲天然氣在冬季短缺和實施配額的風險已經下滑。然而，危機並未解除，高漲的天然氣批發價仍嚴重影響企業成本和家庭預算。