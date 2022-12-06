屏東基督教醫院今年6月導入腦中風居家復健服務，使得腦中風治療無縫接軌，除讓病患在3個月後恢復自理生活能力外，還減輕家屬照顧壓力。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東基督教醫院今年6月導入腦中風居家復健服務，使得腦中風治療無縫接軌，除讓病患在3個月後恢復自理生活能力外，還減輕家屬照顧壓力。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

據統計，台灣每4分鐘有1人腦中風，而「一人中風全家發瘋」正是所有病患家屬的沉痛心聲，幸屏東基督教醫院顱內動脈取栓手術精湛，加上今年6月又導入腦中風居家復健服務，使得腦中風治療無縫接軌，除讓病患在3個月後恢復自理生活能力外，還減輕家屬照顧壓力。

屏基神經內科主任陳昶宏指出，腦中風有8成是缺血性，2成是出血性，死亡率約7至14％，而目前醫界公認最高等級的治療方式就是顱內動脈取栓術，在發病8小時內利用腦導管將阻塞腦血管的血塊取出，不必開腦、只要打通腦血管，就能減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。

陳昶宏說，依據研究結果顯示，腦導管取血栓後3個月，約有46％的病人能夠恢復生活自理，自己照顧自己，而屏基成立專責的腦中風急性後期照護病房8年來，還提供中風患者物理、職能、語言等復健治療以及中醫針灸，有8成患者能恢復自理生活能力。

而今，屏基針對腦中風治療流程更精進，今年6月又導入腦中風居家復健服務，服務範圍從高樹鄉到萬巒鄉，復健科主任王重元指出，復健治療師每天會到府提供半小時復健治療，並指導病人及家屬如何在家持續練習，截至11月底已服務712人次，病人及家屬對於不用久住醫院、不用出門，在家就能獲得復健服務，感到非常滿意。

93歲李奶奶今年6月腦幹梗塞中風後，右側手腳幾乎不能活動，無法翻身、坐起，7月出院返家後接受腦中風居家復健服務，經過6周上下肢肌力強化，與動作姿態的指導訓練，現在已經可以拿助行器自力行走。

住內埔鄉的65歲陳女士則在屏基接受腦中風住院及居家急性後期照護2個月後，吃飯、如廁完全不必麻煩家人，還可以去香蕉園巡視。她的丈夫林先生說，看到太太的進步很驚訝，發病的時候不會坐、不能走，現在治療師能來家裡，不用載出載入，非常方便。