內閣傳出將改組，原定到新北市府參加金安獎的交通部長王國材今臨時缺席，引發外界猜想。新北市侯友宜今被問到捷運汐東線仍卡在行政院，是否擔心內閣改組影響進度時表示，非常期待行政院能盡速核定汐東線並快速興建讓，汐止人已經等了很多年，相信行政院跟交通部會很快有一個明確的答案。

被問到會不會擔心內閣改組後中央丟攤子下來，侯友宜說，當時跟交通部、行政院達成共識，希望趕快把它實現，快速興建，發包愈快愈好。