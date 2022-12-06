基隆市文化局在諸聖教堂的考古遺址上，發現一具新遺骸，現正進行清整，並進行研究調查。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市文化局在諸聖教堂的考古遺址上，發現一具新遺骸，現正進行清整，並進行研究調查。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為辦理「和平島B考古遺址」解說中心工程，基隆市文化局正於已暫停開放參觀的和平島諸聖教堂考古遺址，進行落柱坑位試掘及工程整備作業。不過，近日卻在考古遺址中，發現一具新遺骸，目前已經開始清整遺骸並進行研究調查。

基隆市文化局副局長李添慶表示，目前新發掘遺骸從人體脛骨處發現，出土自18個試掘坑位其中之一，大致可以看出整體輪廓，但仍須進行年齡、性別與人種的初步辨識。已知此具遺骸與前幾年出土墓葬方位相同，頭朝向西南，目前尚未發現有陪葬品。

李添慶說，文化局為更有效保護和平島諸聖教堂考古遺址現場，基隆市政府積極爭取「和平島B考古遺址」解說中心興建工程，通過中央核定後，在進行前置作業落柱坑位試掘及工程整備作業，沒想到竟發現了新的遺骸。

李添慶表示，解說中心在盡最大可能不傷及考古遺址的考量下，採落柱最少的工法來設計。由於考古遺址範圍內的工程必須遵守文資法相關規範，不可損及考古遺址珍貴價值，遂針對解說中心結構落柱的位置，優先委託國立清華大學人類學研究所試掘，於今年10月17日啟動現場發掘，並暫停開放現場參觀，計畫進行18個坑位的發掘，試掘完畢後將由施工單位接手工程。

文化局文化資產科長郭麗雅補充，現階段團隊會將新出土遺骸，清整完畢後移至研究室繼續研究，針對性別、年齡與人種等背景深入探究。

和平島諸聖教堂考古遺址自2011年起便有考古學家團隊陸續進行試探挖掘，自2018年起「大基隆歷史場景再現整合計畫」進行較大規考古發掘計畫，除了發現西班牙修道院遺構及相關文物，本考古遺址共出土了20具墓葬。