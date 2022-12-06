基隆市中山區6日下午發生一起離奇車禍，一輛特斯拉不明原因撞開了路邊停放的貨車，再撞進民宅裡，事發後駕駛也不知道到底發生什麼事。（張志康攝）

基隆市中山區6日下午發生一起離奇車禍，一輛特斯拉不明原因撞開了路邊停放的貨車，再撞進民宅裡，事發後駕駛也不知道到底發生什麼事。（張志康攝）

基隆市中山區6日下午發生一起離奇車禍，一輛特斯拉不明原因撞開了路邊停放的貨車，再撞進民宅裡，事發後駕駛也不知道到底發生什麼事。（張志康攝）

基隆市中山區6日下午發生一起離奇車禍，一輛特斯拉不明原因撞開了路邊停放的貨車，再撞進民宅裡，事發後駕駛也不知道到底發生什麼事。（張志康攝）

基隆市中山區復興路6日下午發生一起離奇的車禍，一部特斯拉自小客車突然撞開路旁停放的小貨車，一頭撞進民宅內部，所幸並沒有造成人員傷亡。詢問駕駛到底怎麼發生時，他也表示一頭霧水。事發原因，有待基隆市警察局進一步調查釐清。

6日下午在基隆中山區復興路發生一起車禍案件，一部特斯拉在行經復興路時，不明原因一頭撞開了路邊停放的小貨車，再撞進路旁的民宅。不僅將民宅的大門撞破，也讓民宅客廳撞得面目全非。撞擊的巨響嚇壞了正好在廚房的住戶，直呼事發當時還好沒坐在客廳看電視，要不然後果不堪設想。

特斯拉駕駛表示，這部特斯拉新購入僅數月而已，他平常行經該處時，因為道路僅有單線道，開得不快，時速僅有3、40公里而已，他也不知道發生什麼事，竟會一頭撞開路邊貨車，衝進民宅。

警方獲報後，立即到現場進行調查，初步可以確定特斯拉駕駛酒測值為零，路上也沒有煞車的痕跡，至於事發原因，還有待進一步的調查釐清。