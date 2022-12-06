台灣民眾黨九合一選舉全國選情不佳，不過台北市開出紅盤，「新4力」北市議員當選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪6日接受廣播專訪透露，首年將由四人中最高得票者黃瀞瑩擔任總召，之後每年照輪，另4人分別透露未來想加入的委員會，強調會送上前台北市副市長黃珊珊的96頁的政策白皮書給新任市長蔣萬安。

黃瀞瑩等4人今上午接受媒體人黃暐瀚的廣播專訪，談起選戰母雞黃珊珊，林珍羽表示，當選後黃珊珊有耳提面命4人「千萬不能有大頭症」。四人也有志一同，上任後將針對黃珊珊的白皮書內容重新質詢一次，並送上白皮書給蔣萬安研讀。

而談起四人未來想到哪一個委員會？黃表示，自己想進教育委員會，將關注托育議題，以及監督蔣萬安開出的托育支票是否兌現；陳宥丞則想進工務委員會，鎖定社會住宅、老屋都更等重要施政。

林珍羽想進民政或教育委員會，尤其第一殯在她選區，會監督一殯遷移相關議題，也會關注社會團體；至於張志豪本身是30年義消，未來將關注警政衛生、消防安全等議題，也會關注選區的信維整宅後續都更。

對於市長柯文哲即將卸任，黃暐瀚問四人，支不支持柯文哲選總統，四人異口同聲支持，不過選舉後需要大家都沈澱一下，接下來黨12月還有黨代表、黨主席改選，希望柯事業能更上一層樓。