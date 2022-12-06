苗栗縣獅潭鄉百壽村舊時聚集許多粗紙製作場，舊名為「紙湖。（謝明俊攝）

獅潭國中將張福興紙湖遺址雜草竹木清除完畢，發現舊時石輾。（謝明俊攝）

獅潭國中教師張秀雲教導學生量測老石輾。（謝明俊攝）

獅潭國中學生清理浸竹池雜草。（謝明俊攝）

獅潭山區植滿桂竹，成為粗紙的最佳原料。（謝明俊攝）

苗栗縣的南庄、三灣到獅潭一線，從清朝起就是竹紙的最大產地，俗稱粗紙的竹紙是以桂竹為原料製成，獅潭等地山區栽有大片桂竹林，成為粗紙原料的最佳來源。根據民間田野調查，最盛時有多達54個製紙場，其中更以獅潭鄉百壽村為最，有「紙湖」之稱，至今紙湖都已消失殆盡，獅潭國中為了讓學生了解在地過去歷史文化，6日帶領學生一探紙湖遺址，了解先民的辛酸歷史。

苗栗縣南庄鄉、三灣鄉至獅潭鄉一線的山區，過去先民多以栽種林林、桂竹、水果等農作維生，其中桂竹因用途廣泛，生長容易，所以廣為農民栽種，用來製作粗紙、建材等，銷路非常廣，其中多數粗紙都供作竹南金紙廠製作金紙，生意非常旺盛，據調查，單是清朝時期，南庄、三灣及獅潭等3地粗紙製作場就多達54個，一度成為當地最重要的經濟來源。

尤其是早年民眾信奉神明虔誠，每逢過年或是中元普渡，都需焚燒大量紙錢，舊時竹南鎮蕃社一帶因臨近中港慈裕宮等重要信仰中心，當地興起製作金紙行業，興盛時，蕃社周邊大街小巷都曬滿金紙，陽光映照下，宛如黃金滿地，粗紙來源全靠南庄、三灣及獅潭。其中現今的獅潭鄉百壽村更是粗紙製造場的集中地，粗紙製作場客家話就稱為「紙湖」，因此，百壽村舊名就叫「紙湖」

粗紙製造約分伐竹、浸竹、碾竹、製紙等工序，製造粗紙需選用每年剛生的新竹，約略在農歷3月底媽祖生日過後至端午節之間所生新竹最為合適，製紙場雇工採伐新竹後，由人工背負至製紙場的浸竹池，先以石灰水浸泡月餘後，再換用清水浸泡2、3個月，再撈起以石輾輾碎，製成紙漿，再製成粗紙，再由人力運送下山，至頭屋、三灣等地換運小型軌道機械拖拉機載運至竹南金紙場。

隨著製紙業更替，金紙需求量已大不如前，昔日興盛的紙湖目前幾乎都已消失，獅潭的紙湖目前也只剩兩處，供遊客憑吊過往歷史。而獅潭鄉圳頭窩張福興紙湖，只剩浸竹池及輾竹場、石輾等遺跡，當地獅潭國中校長林煜騰及教師張秀雲6日特別帶領學生們，一探當年張福興的紙湖所在地，了解先民在如此困苦的環境中製作粗紙，讓當年興盛一時的紙湖歷史，繼續流傳下去。