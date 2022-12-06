餐飲業者御頂(3522)今（6）日應邀召開線上法說，公司表示，10月後的婚宴接單已恢復往年7～8成水準，今年尾牙春酒接單達成率亦逾8成，預期第四季營運可望持續轉佳，明年婚宴訂單需求有望恢復疫情前水準，將採3大策略力拚營運回升。

御頂先前主要經營宴會品牌「頂鮮台南擔仔麵」及「晶宴會館」，由於近2年宴會需求受疫情衝擊甚鉅，集團對此縮減營運規模止血，目前「頂鮮台南擔仔麵」僅剩高雄店，設有3個宴會廳共86桌、8間包廂及70席小吃，「晶宴會館」則有7家據點，合計24廳共680桌。

同時，御頂去年10月延攬福餐聯餐飲董事長許湘鋐擔任總經理，去年底由子公司晶宴生活取得福餐聯餐飲旗下烘焙事業，目前擁有「北海道蛋糕屋」雙北4處據點，以較輕資產模式業態，搶攻年產值達600億元的烘焙商機。

御頂2022年前三季合併營收4.23億元、年增0.3％，營業虧損1.89億元、虧損年減35.29％，為近3年同期最佳。配合處分竹北廠房挹注帶動業外顯著轉盈，使稅後虧損1.09億元、虧損年減達66.25％，為近4年同期最佳，每股虧損2.58元。

御頂總經理許湘鋐表示，喜宴需求受疫情影響最重，在董事長李日東邀請新團隊加入後，今年首季營運轉虧為盈。雖然第二、三季因疫情升溫而再度虧損，同業營運亦因疫情而表現不佳，但第三季起喜宴需求已逐步回流，第四季接單可望有較好成績。

御頂10月自結合併營收0.62億元，月增5.95％、年增達83.1％，為近7月高點。累計前10月合併營收4.85億元、年增6.48％，重返成長軌道並逐步升溫。許湘鋐指出，12月1日口罩令鬆綁後，相關尾牙訂單需求亦逐步湧進，第四季接單可望有較好成績。

晶宴會館總經理彭文傑表示，10月後婚宴接單已恢復往年的7～8成水準，今年春酒尾牙接單集中在12月和明年1月，整體接單達成率已達設定目標逾8成。許湘鋐進一步指出，12月新竹御豐館春酒及尾牙接單數達155％、新北新莊館達111％，均已超越設定預期。

展望後市，御頂將透過小規模場廳改裝、調整營業項目、拓展烘焙據點三大策略力拚營運回溫。許湘鋐指出，晶宴會館台北民生館在3月拉皮改裝為海洋式戶外婚禮風格，除了帶動訂單增加，也使桌均價自約1.59萬元提升至逾2萬元，創造逾500萬元效益。

其次，御頂擬調整既有據點營業項目，以提高場地坪效。許湘鋐表示，晶宴會館台北民權館B1預計明年3月進行拉平整改，將原第8劇場調整為3間16人包廂及1間30人包廂，改為規畫提供包廂餐飲服務，以增加喜宴外營收來源。

最後，御頂採250萬元的小規模投資模式拓展烘焙事業，考量發揮後勤支援最大效益，明年目標鎖定北部地區新展3～5家「北海道蛋糕屋」，預估單店月營收可達150萬元，全年可貢獻約2000萬元營收。

對於明年婚宴需求展望，許湘鋐表示，明年適宜嫁娶的好日子約50幾天，若疫情發展不再出現重大影響，預期喜宴訂單需求應可恢復2019年的疫情前水準。配合既有據點陸續拉皮整改，有助提升婚宴訂單價格，看好明年營運持續好轉。