台南市議會民進黨團唯一登記參選議長的邱莉莉表示，沒有接獲小英總統的指示。（洪榮志攝）

台南市正副議長選情詭譎多變，現任無黨籍議長郭信良6日表示，蔡英文總統肯定他任內的表現，有交代要保持現狀，但民進黨仍有議員登記參選議長，這是不甩總統、違背小英的意思。民進黨團總召林志展及黨內唯一登記參選議長的邱莉莉，均表示沒有接獲小英的指示；邱莉莉更強調，明天正式獲得黨團提名後，將與國民黨、無黨及台聯、台灣基進，跨黨派展開溝通、協商。

郭信良指出，蔡英文總統因他4年來促進府會和諧，並致力推動市政，加上與各政黨的關係都不錯，有交代希望能維持現狀，但民進黨卻有人登記參選議長，明顯不甩總統，讓總統跛腳，除了違背小英總統的意思，也走偏了領導中心的意思。

郭信良強調，登記參選議長是個人行為，連總統的意思都敢違背，他予以尊重，現在的心情則是「該你的就是你的，不是你的爭也沒用」。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉在直播節目爆料，指民進黨中執委郭再欽在檢方訊問學甲槍擊案時，曾指郭信良叫人開槍；對此，郭信良也回應是無稽之談，還說「連3歲小孩都不會相信」，將控告吳子嘉誹謗。

林志展認為，上月30日新黨團成立時，決議接受正副議長參選登記是採共識決；選舉不是一廂情願、私相授受的事，否則支持者無法接受。

邱莉莉也說，雖然只有她登記參選議長，但還是需要明天黨團會議的追認，才會正式成為民進黨的議長候選人。如同市長黃偉哲所說，民進黨在議會的席次最多，有28席，加上台聯、台灣基進各1席，希望這股力量成為未來議會改革的力量。如果她取得議長的代表權後，還是會與跨黨派議員請託、協調，因為溝通、協調對以後議會的發展很重要。

邱莉莉還強調，「我們沒有接到蔡總統的電話」，相信蔡總統對從政黨員都充分的尊重，不會偏愛那一位；既然黨中央今年已落實直轄市正副議長人選的產生辦法，就應該依中央法規走，各自努力，如果黨團的一致決議就是打小英總統的臉，「我覺得不甚公平」。