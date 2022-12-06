大S與前夫汪小菲離婚後風波不斷，隔海開戰吵不停，大小S的恩師王偉忠6日出席他監製的舞台劇《明星養老院》排練探班記者會，被問到此事時表示，這種事「只能關心、不能介入」，但坦言一、兩周前有收到大S的道歉簡訊，一、兩個月也收到汪小菲的的留言。

王偉忠說，大S和汪小菲的事發期間，自己也在忙，但大約在一、兩周前有收到大S的訊息，「 偉忠哥，不管怎麼樣都謝謝你那麼多年的關心，我們都這麼大了，到這階段還讓您操心，真是抱歉」！

是否有和汪小菲聯絡？王偉忠說一個半月到兩個月前，有收到汪小菲的訊息，他當時在睡覺，隔天才回，「他（汪小菲）有問我好，沒提到什麼事，我也有跟他問好，也留個話給他， 提醒他要好好做事，男孩子把事業做好最重要。但沒有對話」。

王偉忠表示，「關心還是必要的，社會還是要有親人家人的溫暖，但不要介入，自古有句良言，不要介入人家的家務事」，至於先前張蘭公開的錄音檔中，提到王偉忠說「他（王偉忠）是個明白人」，王偉忠說，「這個時代網路爆炸，我要聽到這個人親口講，我才能回應，不然等會傳來傳去，尤其是這種家務事，一定要聽到當事人說、親眼看到，不然沒有辦法置喙。」

先前大小S一家人都有到王偉忠家中作客，具俊曄也有到場，透露當天非常歡樂，至於和具俊曄相處如何？王偉忠笑回，「我想去人家家作客，一定會很好」。

先前大S帶老公具俊曄到王偉忠家作客，還曬出歡樂合照，王偉忠分享當天情形：「就是盡地主之誼的聚會，我女兒也回來，還滿歡樂。」至於對具俊曄印象如何？他打趣說：「去人家作客一定很好！」也透露最近沒和S媽聯繫，因為雙方都很忙碌。