台灣之光再次揚名國際！以創新精準醫療為基礎的精拓生技，因新創技術「替身醫療」擊敗全球上百組團隊，一舉拿下矽谷最知名新創實境秀節目《Meet The Drapers》第5季總冠軍，更獲全球公認創投鼻祖Drapers家族100萬美元投資，台灣生醫技術驚艷國際，實力深受肯定！

精拓生技贏得《Meet The Drapers》第五季總冠軍與100萬美元投資。(左3) 精拓生技創辦人暨執行長陳柏翰 (精拓生技提供)

《Meet The Drapers》是美國矽谷新創募資實境秀，獲得新創圈關注。今年2月，精拓生技與台灣39個團隊競爭，一開始並未進入半決賽。精拓生技創辦人暨執行長陳柏翰表示，當初認為無論參賽結果如何，希望透過比賽過程完成自己為團隊設立的3個目標，分別是研究有突破、營收市場拓展及自動化完成，沒想到之後以觀眾投票前3名之姿獲得外卡資格，赴美參加總決賽，最終以黑馬之姿於7個團隊中脫穎而出，成為年度總冠軍；此外，也在今年6月SelectUSA Tech 2022競賽中，於醫療科技領域入圍前十強及榮獲亞軍殊榮。

陳柏翰回憶，《Meet The Drapers》比賽過程中，主辦單位提供每一個參賽隊伍1支筆，以物易物的方式與店家換到更有價值的商品。首先，他們進到花店與店家分享「替身醫療」的新創技術，他們換到了蘭花；第二家花店甚至無償願意提供200美金的花束，陸續又換到5片蛋糕、麵包及咖啡。他笑說，遊戲過程宛如他的創業之路，一路遇到的好心人就是投資人；而將換到的商品再拆分兌換出去，就像新創公司進行併購，但這一切皆要感謝大眾的支持與認同。

這次讓他們將大獎抱回台灣的新創技術，即為「EVA Select腫瘤分身抗癌藥物檢測」。陳柏翰解釋，這項技術他們認為是一種「替身醫療」，就是不用自己的身體測試，而是透過抽血方式，以獨家培養技術打造患者的個人化腫瘤分身，代替患者進行抗癌藥物測試，在最短時間內找出最適合的治療策略，檢測結果可作為臨床用藥參考，把握治療的黃金時間。他表示，許多癌症患者怕化療後遺症而拒絕治療，但透過「替身醫療」可以確認藥物療效再使用，避免不必要的治療。

精拓生技實驗室 (精拓生技提供)

其實，陳柏翰一開始與生技八竿子打不著，開啟這條路的關鍵人物是他的父親。他原為紐約「摩根史丹利」的數據工程師，管理公司資料庫、自動化工程及數據安全，直至2015年父親罹癌，才開啟他的生技之路。陳柏翰分享，父親罹癌後，他回臺陪伴父親治療，進而認識腫瘤細胞體外藥物檢測，當時萌生將此項技術商業化來協助癌症病患治療的念頭，但沒有立刻付諸行動。

某天他觀看電影《神力女超人》時，裡面有一句台詞是「 If you see something wrong happening in the world, you can either do nothing, or you can do something」，意指「如果你看見世界正在發生錯誤的事情，你可以沒有作為，或是做些什麼」，於是毅然決然跳脫舒適圈，開啟生計創業之路，向台北醫學大學購入技術，卻發現毫無任何文字資料與專利申請，但他一路走來不放棄任何可能性，帶領團隊積極參與各項活動與競賽，爭取曝光機會。

精拓生技營運長吳詩培認為，癌症一直都沒有被有效解決。現階段的癌症藥物適應症很侷限，藥廠無法花太多時間與金錢測試藥物，因此好工具很重要。「替身醫療」的技術很合理，但如何將腫瘤從體內取出是一大問題，畢竟開刀、穿刺存在高風險，且腫瘤持續變化，因此透過血液檢體是前景技術。她指出，複製人有侷限性，但「替身醫療」無需真的使用複製人，且替身醫療技術不局限於腫瘤細胞，未來可能結合元宇宙不用出門即可就醫。

精拓生技專注於循環腫瘤細胞的活細胞分析，也致力於將CDO模型應用於各項癌症研究領域。其中，「EVA Select腫瘤分身抗癌藥物檢測」只針對罕見實體腫瘤，包含肺癌、乳癌、大腸癌、卵巢癌、攝護腺癌、胃癌、肝癌等等，不包含血癌及淋巴癌。適用對象為確診實體腫瘤2期以上，以及經標準治療無效後有換藥需求，想找尋合適用藥者，僅須採集20ml血液，提供全客製藥單，可自由挑選欲測試藥物。

精拓生技是由愛與良善堆砌的良心事業。陳柏翰表示，台灣一年兒童罹癌人數僅有500人，因此藥廠不會針對兒童癌症開發藥物，偏偏15%的病症難以治療，因此精拓生技與3家醫院合作，免費為兒童癌症服務，目前已幫助逾40位兒童。「自己不是生技背景，清楚知道自己的能力，因此用實際幫助病人的角度看事，用最少能力做到最大效能。」他說。

精拓生技持續為癌症奮戰，與現今潮流元宇宙結合，將於12/21舉辦替身醫療論壇，特邀柏克萊大學公共衛生學院院長Michael C. Lu致詞，並邀請專家分享實體替身與虛擬替身之醫療項目，實體替身包含小鼠替身免疫治療、腫瘤替身三維列印及腫瘤替身臨床實務；虛擬替身則為數據替身人工智慧、三維替身虛實整合及虛擬替身遊戲復健。透過精進地醫療技術與先進數位發展，讓大眾瞭解替身醫療可能降低治療過程中需承擔的風險，且可以打破距離及時間限制，盼望在不久的將來，透過大數據、AI、AR或NFT等，使虛擬替身實現於臨床及教學上。

精拓生技將於12/21舉辦替身醫療論壇 (精拓生技提供)

陳柏翰表示，創業路程都在按照計畫前行，清楚明白「以人為本」為基石，幫助別人為動力，雖然公司經營資金缺乏，但不會向錢看，視自己能力做可以成功的事，腳踏實地、目標明確、抓住機會、多方嘗試，且希望透過「替身醫療」一詞主導市場，讓患者在決定臨床治療之前能有個支持。未來欲前往美國設立實驗室，與國際大藥廠合作測試，持續為癌症病患奮鬥，堅持走在對的道路上。