台灣之光再次揚名國際!以創新精準醫療為基礎的精拓生技,因新創技術「替身醫療」擊敗全球上百組團隊,一舉拿下矽谷最知名新創實境秀節目《Meet The Drapers》第5季總冠軍,更獲全球公認創投鼻祖Drapers家族100萬美元投資,台灣生醫技術驚艷國際,實力深受肯定!

精拓生技贏得《Meet The Drapers》第五季總冠軍與100萬美元投資。(左3) 精拓生技創辦人暨執行長陳柏翰 (精拓生技提供)

《Meet The Drapers》是美國矽谷新創募資實境秀,獲得新創圈關注。今年2月,精拓生技與台灣39個團隊競爭,一開始並未進入半決賽。精拓生技創辦人暨執行長陳柏翰表示,當初認為無論參賽結果如何,希望透過比賽過程完成自己為團隊設立的3個目標,分別是研究有突破、營收市場拓展及自動化完成,沒想到之後以觀眾投票前3名之姿獲得外卡資格,赴美參加總決賽,最終以黑馬之姿於7個團隊中脫穎而出,成為年度總冠軍;此外,也在今年6月SelectUSA Tech 2022競賽中,於醫療科技領域入圍前十強及榮獲亞軍殊榮。

陳柏翰回憶,《Meet The Drapers》比賽過程中,主辦單位提供每一個參賽隊伍1支筆,以物易物的方式與店家換到更有價值的商品。首先,他們進到花店與店家分享「替身醫療」的新創技術,他們換到了蘭花;第二家花店甚至無償願意提供200美金的花束,陸續又換到5片蛋糕、麵包及咖啡。他笑說,遊戲過程宛如他的創業之路,一路遇到的好心人就是投資人;而將換到的商品再拆分兌換出去,就像新創公司進行併購,但這一切皆要感謝大眾的支持與認同。

這次讓他們將大獎抱回台灣的新創技術,即為「EVA Select腫瘤分身抗癌藥物檢測」。陳柏翰解釋,這項技術他們認為是一種「替身醫療」,就是不用自己的身體測試,而是透過抽血方式,以獨家培養技術打造患者的個人化腫瘤分身,代替患者進行抗癌藥物測試,在最短時間內找出最適合的治療策略,檢測結果可作為臨床用藥參考,把握治療的黃金時間。他表示,許多癌症患者怕化療後遺症而拒絕治療,但透過「替身醫療」可以確認藥物療效再使用,避免不必要的治療。

精拓生技實驗室 (精拓生技提供)

其實,陳柏翰一開始與生技八竿子打不著,開啟這條路的關鍵人物是他的父親。他原為紐約「摩根史丹利」的數據工程師,管理公司資料庫、自動化工程及數據安全,直至2015年父親罹癌,才開啟他的生技之路。陳柏翰分享,父親罹癌後,他回臺陪伴父親治療,進而認識腫瘤細胞體外藥物檢測,當時萌生將此項技術商業化來協助癌症病患治療的念頭,但沒有立刻付諸行動。

某天他觀看電影《神力女超人》時,裡面有一句台詞是「 If you see something wrong happening in the world, you can either do nothing, or you can do something」,意指「如果你看見世界正在發生錯誤的事情,你可以沒有作為,或是做些什麼」,於是毅然決然跳脫舒適圈,開啟生計創業之路,向台北醫學大學購入技術,卻發現毫無任何文字資料與專利申請,但他一路走來不放棄任何可能性,帶領團隊積極參與各項活動與競賽,爭取曝光機會。

精拓生技營運長吳詩培認為,癌症一直都沒有被有效解決。現階段的癌症藥物適應症很侷限,藥廠無法花太多時間與金錢測試藥物,因此好工具很重要。「替身醫療」的技術很合理,但如何將腫瘤從體內取出是一大問題,畢竟開刀、穿刺存在高風險,且腫瘤持續變化,因此透過血液檢體是前景技術。她指出,複製人有侷限性,但「替身醫療」無需真的使用複製人,且替身醫療技術不局限於腫瘤細胞,未來可能結合元宇宙不用出門即可就醫。

精拓生技專注於循環腫瘤細胞的活細胞分析,也致力於將CDO模型應用於各項癌症研究領域。其中,「EVA Select腫瘤分身抗癌藥物檢測」只針對罕見實體腫瘤,包含肺癌、乳癌、大腸癌、卵巢癌、攝護腺癌、胃癌、肝癌等等,不包含血癌及淋巴癌。適用對象為確診實體腫瘤2期以上,以及經標準治療無效後有換藥需求,想找尋合適用藥者,僅須採集20ml血液,提供全客製藥單,可自由挑選欲測試藥物。

精拓生技是由愛與良善堆砌的良心事業。陳柏翰表示,台灣一年兒童罹癌人數僅有500人,因此藥廠不會針對兒童癌症開發藥物,偏偏15%的病症難以治療,因此精拓生技與3家醫院合作,免費為兒童癌症服務,目前已幫助逾40位兒童。「自己不是生技背景,清楚知道自己的能力,因此用實際幫助病人的角度看事,用最少能力做到最大效能。」他說。

精拓生技持續為癌症奮戰,與現今潮流元宇宙結合,將於12/21舉辦替身醫療論壇,特邀柏克萊大學公共衛生學院院長Michael C. Lu致詞,並邀請專家分享實體替身與虛擬替身之醫療項目,實體替身包含小鼠替身免疫治療、腫瘤替身三維列印及腫瘤替身臨床實務;虛擬替身則為數據替身人工智慧、三維替身虛實整合及虛擬替身遊戲復健。透過精進地醫療技術與先進數位發展,讓大眾瞭解替身醫療可能降低治療過程中需承擔的風險,且可以打破距離及時間限制,盼望在不久的將來,透過大數據、AI、AR或NFT等,使虛擬替身實現於臨床及教學上。

精拓生技將於12/21舉辦替身醫療論壇 (精拓生技提供)

陳柏翰表示,創業路程都在按照計畫前行,清楚明白「以人為本」為基石,幫助別人為動力,雖然公司經營資金缺乏,但不會向錢看,視自己能力做可以成功的事,腳踏實地、目標明確、抓住機會、多方嘗試,且希望透過「替身醫療」一詞主導市場,讓患者在決定臨床治療之前能有個支持。未來欲前往美國設立實驗室,與國際大藥廠合作測試,持續為癌症病患奮鬥,堅持走在對的道路上。