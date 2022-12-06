高點綜合台《震震有詞》近日在節目中探討有人為求偏財撕破臉，有人為求偏財不惜拜陰廟，自認從小沒有偏財運的芳瑜透露，有次上節目玩遊戲獲得10萬塊獎金，她不顧經紀人提醒「中大獎是不是該花掉？」正要儲蓄時，竟然接連發生爸爸心肌梗塞、她長紅斑性狼瘡、男友移情別戀等狀況，事後她將她和爸爸的醫藥費加總後，驚覺花費正好是10萬元。

芳瑜也說演藝圈中很多人都篤信求神拜佛，還流傳著拜狐仙可以讓桃花旺、帶動工作運的說法，她透露剛簽進沈玉琳的經紀公司時，曾跟著師姐小潘潘、同門好友去拜狐仙，「從縫隙中看到有女生沒穿衣服在拜拜」，經紀人當時還說拜狐仙時，夠虔誠就要坦誠相見。

芳瑜說當下與她同行的四個小女生根本不敢仿效，後來漸漸地有些人也不在演藝圈發展，芳瑜自嘲：「可能我當時沒有這樣拜拜，所以後來才沒像小潘潘一樣紅，而且經紀公司也倒了。」命理專家書珩解釋，「曾經請教過狐仙廟的師兄關於祭拜是否要脫衣服？師兄表示祭拜的狐仙是正統得道，若有信徒坦誠相見是懷著感恩的心，但廟方不鼓勵信眾並非一定要比照。」

書珩也分享曾有八大行業工作者為求業績大發，特地飛到曼谷去拜供奉男連體嬰的陰廟，「女生拜完後回台後生意很好，但詭異的是睡眠品質很差，夢裡常看到小手，還常莫名聽到開門聲音跟嬰兒笑聲 ，連上班時姐妹們都說她氣色很差、印堂發黑，她覺得事情不對馬上飛往泰國拜拜，拜拜時只敢說『謝謝你』，其餘不敢多說。」幸好回台後沒有再出現詭異的事件，而這女生也轉業與好友合夥經營服飾店。