網PO虎媽當街推幼童下車，下場恐挨罰。

「人來人往的大街上，停等紅燈的車子後車門突然被打開，一個小孩被推下車…」有網友在臉書社團「爆料公社」PO出這樣一段影片畫面，推測可能是孩子不乖被媽媽推下車恐嚇，最後孩子雖被拉回車上，但該影片已引發輿論撻伐、網友大呼「不配當父母」。台中市警六分局表示，目前未接獲報案，將通知車主釐清是否違反兒少法。

影片拍攝地點是台中市人來人往的逢甲商圈，畫面只見該輛車子在停等紅燈，忽然後方車門被打開，一名幼童被推下車、且車內的人疑似要關上車門，孩子嚇得拉住車門不斷往內爬，最後才又被拉回車上。

將該影片PO網的網友指稱，因當時見到前方兩輛車卡在斑馬線上，之後又見到後車門打開，一度以為是要下車理論，沒想到竟在馬路上丟出個孩子，「感謝前車示範丟小孩場景」。許多網友則留言撻伐、直呼「太扯了，這種父母不配有小孩」、「小孩長大後也可以丟老人」、「嚇小孩時間、地點都不適合」。

台中市警局第六分局表示，目前未接獲有人報案，但該名駕駛已違反《道路交通管理處罰條例》第 55 條第1項第2款「在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車」的規定，可處以300至600元罰鍰，也將通知車主到案，釐清是否有違反兒少法的情況。