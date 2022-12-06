ZILA采樂製襪送愛到台中肯納自閉症基金會，除致贈自家生產的襪子，也宣布至明年1月31日止將ZILA營收的10％撥付捐贈給該基金會。（采樂製襪提供／馮惠宜台中傳真）

有感於疫情衝擊下公益團體募款不易，來自彰化的ZILA采樂製襪6日上午送愛到台中肯納自閉症基金會，除致贈自家生產的襪子，也宣布即日起到112年1月31日止，將ZILA營收的10％撥付捐贈給該基金會，盼能拋磚引玉，希望能號召更多企業團體及民眾共襄盛舉接力傳愛。

成立於民國101年8月的台中肯納自閉症基金會，志在服務18歲以上肯納自閉症和心智障礙青年，協助融入社區、生活重建、托育養護、就業及家庭支持等服務為主，並發展身心障礙者專業研究、權益倡導等相關社會福利事業，以老有所終為目標，全力推動心智障礙者生涯服務，111年更直接或間接服務133名肯納青年，廣泛照顧台中市的心智障礙者。

台中市肯納基金會董事長陳彩華表示，肯納基金會每年的資金缺口約300萬元左右，近年因疫情影響，資金募款上有許多困境，因此這次有企業除了贈送襪子，也願意捐贈營業額，對於基金會有很大的幫助，也希望未來能有更多企業一起來幫助肯納。

ZILA采樂製襪經理劉美杏表示，秉持著取之社會、用之社會的心境，善盡企業社會責任，即日起到112年1月31日止，號召大家一起做公益，並將ZILA營收的10％撥付捐贈給台中肯納自閉症基金會，用於肯納青年穩定的服務，願擔任為關心身心障礙公益事項的發起人，希望能號召更多企業團體及民眾也能共襄盛舉接力傳遞做愛心、關懷自閉症心智障礙者，讓他們能達到與社區共融、生活自理、自立生活的生涯目標。