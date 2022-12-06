慕谷慕魚「極司膳海鮮盛」原價3480元，套餐加購價只需1999元。（品牌提供）

氣溫漸冷，在充滿各種歡樂聚會的年底，適合來一份暖心鍋物。人氣品牌「慕谷慕魚」推出冬季新菜單，攜手台南在地無菜單日料，共同獻上豪華限定的「旬之三盛前菜」，並有再加千元就享波士頓龍蝦、A5黑毛和牛等頂級食材限定優惠。「如嬌花膠雞鍋物」則自9日起正式飄香台北，以香港常見的經典花膠雞鍋底為靈感，如嬌將珍稀的「花膠」入饌，並融入在地食材推出香醇濃郁的「黃金花膠雞湯鍋」，搭配鮮活海鮮、手工鍋料以及日本A5和牛等精選食材，滿足頂級饕客們的味蕾。

慕谷慕魚主打「套餐式」奢華鍋物，從無菜單日料合作推出的奢華前菜，再到獨具風味的日式冷盤，皆挑選生食級干貝等高級生鮮。還有五款由職人費時研發的火鍋湯底，包含牛奶湯底等，搭上頂級食材讓風味彼此相輔相成，感受鮮甜層次於舌尖起舞。現在還有套餐限定的加購優惠，只要999元即可任選波士頓龍蝦或日本A5黑毛和牛2oz；899元享「司膳海鮮盛」頂級海鮮組，包含天使紅蝦、干貝、蛤蠣、龍膽石斑、章魚足一次滿足；或加碼1999元享用澎湃「極司膳海鮮盛」，一次品嚐牡丹蝦、干貝、生蠔、明蝦、巨型海老等絕頂海鮮，用近五折的價格感受極奢海味。

如嬌主打須提前預定的「雙龍戲珠御用海陸套餐」，特選日本A5和牛、無骨牛小排、鮮雞佛以及載滿鮮活波士頓龍蝦、紅蟳、生食級干貝、現流龍膽石斑等多樣海鮮組成華麗套餐，擺滿一桌更顯奢華大器。同樣不可錯過的還有「手工鍋料拼盤」，乃是由創辦人許益豪親自走訪市場，精選純手工製作的真材實料，讓饕客們可以一次網羅芋頭貢丸、芹菜貢丸、雲吞和蛋餃多種必吃火鍋配料。品牌將於9日正式開幕，為慶祝開幕，大方祭出至12月底前到店消費即贈送每人頭「鮮活九孔鮑魚乙隻」的優惠活動。