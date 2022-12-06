茶農羅正彬配合小地主大專業農政策，取得多項驗證，致力推動食農教育，獲全國十大神農獎。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

育苗專家張佳宏打造科技育苗場，是國內百香果、草莓種苗主要供應者，並以冷鏈技術讓百香果行銷海外，拓展台灣種苗的國際能見度；茶農羅正彬配合小地主大專業農政策，取得多項驗證，致力推動食農教育，擴大杉林溪茶的知名度。兩人雙雙獲選第33屆全國十大神農，為南投縣農業成果再添佳話。

張佳宏將育苗場導入智慧化、自動化管理系統，致力打造科技化育苗場，透過雲端智慧生產系統提高經營管理效率，因應國際綠色永續、環保趨勢，他導入自動化紙缽機，達到精確播種與提升育成率，引進自動移苗機、研發新型穴盤，提升穴盤利用率並減少廢棄穴盤量。

張佳宏取得百香果種苗3級管理制度證書種苗場，現為國內百香果、草莓種苗主要供應者，並以冷鏈技術開發海運運輸技術等，拓展台灣種苗國際能見度，他擔任仁愛鄉青農聯誼會會長，農忙之餘分享自身經驗協助返鄉青農。

以茶業成就及貢獻獲評審團青睞的羅正彬，種植多種茶品並開發多元茶葉產品，成立「茶悅杉林」品牌與食農教育推廣中心，擴大杉林溪茶的知名度，他也配合小地主大專業農政策擴大茶園經營面積，並取得產銷履歷、有機驗證及產地標章等多項驗證。

羅正彬秉持共榮共好理念，建立茶葉產銷班共同品牌「茶香讚」，獲全國優良農業產銷班。此外，他擔任南投縣凍頂茶業發展協會理事長期間，推廣無人機進行茶園病蟲害管理，提高茶園管理效率，更積極推動國產茶葉溯源制度，促進產業加速升級。

南投縣長林明溱說，羅正彬、張佳宏兩位農友榮獲全國十大神農獎，他們在農業領域所付出的心力、辛勞有目共睹，不僅是個人獎項最高榮耀，彰顯南投人勤勞樸實、腳踏實地的精神，也為本縣農業成果再添佳話。