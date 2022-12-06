苗栗縣長徐耀昌任滿8年即將卸任，苗栗縣政府最新的施政策略民意調查結果顯示，有高達75.1％的縣民對於徐耀昌在今年整體施政表現感到滿意，而這也是縣長徐耀昌上任8年來，創下最高的施政滿意度。縣府認為徐耀昌及縣府團隊，面對財政危機，始終臨危不亂、持續積極推動各項縣政建設的努力，最終獲縣民肯定。

此次電話調查是委託世新大學民意調查研究中心執行，調查時間為今年9月19日起至9月23日止，苗栗全縣完成1126個有效樣本，抽樣誤差不超過正負2.93％。

另依據本次調查結果，縣府在提供身障族群服務項目，滿意度高達82％；其次，推動舊山線觀光發展、辦理防疫工作和環境維護、提升居住遊憩品質及119報案服務效率等項目，滿意度均在7成以上；提升醫療服務、推動安全農業、財稅服務、教育及推動綠色運具等項表現也都有6成以上滿意度，顯示各項施政已見成效，並使縣民有感。

苗栗縣政府指出，為達成弱勢照顧、滿足身障和輪椅族就醫需求，復康巴士從104年的14輛擴增到目前的38輛，還編配一輛復康遊覽車；另外，設置2處輔具資源中心、7個輔具服務據點，並設計「全台首創」之「身心障礙者行車友善貼紙」，以擴大對身心障礙者的生活照顧。

為帶動舊山線地方發展與觀光效益，活化舊山線閒置鐵道及辦理場站之環境整備，推出全國首創的鐵道自行車，從2019年正式營運到今年10月止，累計搭乘人數超過170萬人次，營運績效優異，並榮獲第5屆政府服務獎肯定。

縣府指出，為打造親子友善城市、提升縣民居住遊憩品質，積極推動「1鄉鎮市1特色公園」計畫，繼縣內3座大型親子公園陸續啟用後，接續盤點改造舊有鄰里公園，或利用村里活動廣場增設親子共融遊憩設施，截至目前已有8座公園完工啟用，另有5座預計將於年底前完工。

值得一提的是，縣長徐耀昌任內極為重視的招商引資促進就業及輔導青年創業2項施政項目，在這次調查中滿意度較前次提升7％以上。縣長徐耀昌上任8年以來，戮力改善財政體質並積極招商引資，任內迄今新增登記500家工廠，列管輔導總投資金額已逾1兆160億元，並創造超過3萬6千個工作機會。

此外，以具體行動力挺青年，鼓勵青年返鄉就、創業，為地方注入能量活水。成立6座青年創業基地，結合「創業一條龍」之服務，成功孵化21組青年創業團隊；啟動菁市集活動，開創網路銷售青創、青農好物商品，為青年品牌打響知名度。在縣府與青年的合作相挺下，本縣近幾年新創品牌遍地開花，在傳統與創新的交織下，創生苗栗的另一種面貌及魅力。

另，縣府近年來努力完善交通路網、優化基礎建設、打造觀光亮點、優化校園環境、推升醫療量能、輔導農業經營、照顧多元族群、強化防災維安及改善財政困境，致力將苗栗打造成一座宜居樂活的幸福城市。

縣長徐耀昌表示，8年任期卸任在即，回首來時路，心中只有滿滿的感恩。感恩甫上任遭遇財政困境時，縣府團隊選擇與我並肩齊心，攜手締造多項璀璨的施政成果；更要感恩縣民的信任與支持，支撐我們走過重重難關，一起看到苗栗的蜕變。期許未來的苗栗，是可以讓縣民安居、樂業、民生富庶且生活無虞的幸福苗栗。