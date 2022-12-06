義大利的總人口數已跌破5900萬人，高齡化的速度為歐盟國家之冠。

人口數萎縮和高齡化的人口，是停滯性經濟體的最大擔憂，此也關連到生產力的下降、較少的創新，和較高社會福利支出。

義大利人口統計局局長Giancarlo Blangiardo在周一的國會聽證會上指出，根據初步的資料顯示，人口總數已降到5898萬人。

局長說，自2014年以來，全國人口一直在穩定地下降，至今已經減少了136萬人。

Blangiardo說，我國人口前景的特點是：預期壽命顯著延長，出生率也同樣地顯著下降，導致人口高齡化速度遠快於歐洲其它國家。

人口統計局曾在九月提出預測，義大利人口將從2021年的5920萬人，到2070年降至4770萬人。

為了扭轉此一趨勢，支援家庭是右翼政府的總理Giorgia Meloni的政策，在2023年預算報告中，政府提出削減嬰兒護理產品的銷售稅，並提高兒童福利。