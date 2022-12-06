螺絲廠世豐(2065)於周二公布2022年11月合併營收達2.24億元，月減4.49%、年減8.07%。累計2022年1月至11月合併營收達23.66億元，年減少9.16%。

世豐表示，雖11月營收受到部分客戶為避開聖誕假期至新年期間到貨，且客戶拉貨時程仍需配合船班等因素，造成營收表現短期遞延影響，惟集團除持續擴大全球各地區業務接單動能，仍積極與旗下歐美地區既有客戶共同設計、研發新螺絲產品，深化雙方良好業務合作契機，其中長尺寸結構用木螺絲新產品目前已通過ICC及客戶認證，為客戶唯一綁規合格供應商，有望於年底前完成小量訂單出貨，進一步為集團增添新一銷售動能。

世豐指出，集團持續精進內部組織管理與自動化生產效益，憑藉擁有優異研發、生產、製造、產品改良等技術能力，規畫將旗下產品面擴寬至車用扣件的領域，目前已成功取得IATF 16949認證、以及與台灣、大陸、歐洲等地區電池模組設備廠商持續進行業務洽談，以期隨著電池模組鎖付螺絲的樣品訂單取得後，加速集團進軍電動車車用扣件市場領域，擴大世豐整體銷售版圖。

展望2022年第四季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，同時集團亦積極擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月水準，另一方面，世豐仍持續完善旗下全尺寸螺絲產品線，並持續投入新款螺絲產品、以及新領域螺絲產品開發，同時，世豐為提升整體產能、良好成本效益等面向，積極與外部重要合作廠商協調產能配置，並規畫增設新機器設備、優化智能化生產製程，有助於集團未來營運表現持續提升。