桃園市大園區大興高中飛機修護科，在111學年度教育部全國高級中等學校工業類技藝競賽飛機修類，再度囊括全國金手獎第一名與第二名，已四度蟬聯金手獎冠軍。分別奪得冠、亞軍的簡浩鈞與楊曜安，經歷艱辛訓練過程，秉持細心堅持態度順利得獎，校方也期許孩子們未來在飛修產業闖出一片天。

簡浩鈞與楊曜安對飛機修護工作有高度興趣與熱情，今年代表大興高中參戰技藝競賽，2人賽前總利用課餘時間練習，由指導老師李宏達輔導，訓練選手各項比賽技巧與基本技能，嚴格要求選手每個動作、操作都不能馬虎。

擁有成為飛機修護達人夢想的簡浩鈞表示，入學前單純以為能修好飛機就足夠，但經過3年教育，才知道飛機修護工作不僅是修好飛機，背後更有維護乘客安全的責任，且需各專業人員配合才能安全飛行，老師經常提醒修飛機是良心事業，愈在沒人看到的細節愈要做好，一分一毫都不能鬆懈。

經歷嚴格訓練後，楊曜安說，訓練期間在工具操作、檢查工作程序、研讀原文技術維護手冊等方面，吃了不少苦頭，他領悟到飛機檢查程序錯了就要立即改正，別想偷吃步，飛修工作需團隊合作和抗壓能力，雖從不熟練到精熟過程辛苦，但得獎後一切辛苦都值得了。

飛修科主任陳添德提到，科內教師都知道選手訓練過程艱辛與遇到的瓶頸，但在管理選手態度仍不能心軟，若鬆懈恐會前功盡棄，雖心疼選手，仍要扮黑臉咬牙向前推；導師陳雅婷也說，簡浩鈞抗壓力強，能奪下金手獎冠軍嶄露頭角他非常高興，楊曜安個性內斂，認真投入學習，她在訓練期間也積極和2人聊起訓練近況，提醒他們記得適時休息。

大興高中積極為航空產業培育飛機修護專業人才，校長周仁尹表示，大興高中結合航太產業發展，學生除在學校接受基礎飛修學識外，校方也安排學生利用寒暑假前往航空公司實習，驗證教學成果。