一名男網友表示，日前經過某間醫院，意外發現外牆上有個像水上樂園的「滑水道」，他將其拍下PO上網詢求解答，隨即引發網友討論，有不少人認出是新竹空軍醫院，還翻出醫院官網中的「線上院史館」解答，才知道是當醫院發生緊急狀況時，供行動不便的病患逃生用。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張醫院的外觀，只見醫院外牆上有個藍綠色的溜滑梯，乍看之下宛如水上樂園的滑水道，令他百思不得其解，詢問「為什麼醫院裡面會有個像滑水道的溜滑梯？」

貼文曝光，網友議論紛紛，「水療道吧？治療燥熱體質？」、「醫生到急診快速通道」、「直通地下一樓冷凍庫」、「往西方極樂世界的通道」、「安全逃生滑梯，有些病人不方便行走、緊急情況時使用」、「躺著玩坐著玩還是醫院好玩」、「緊急逃生用，選我正解」。

留言中有不少人認出照片中的醫院是新竹空軍醫院，從醫院官方網站中的「線上院史館」得知，像滑水道的大型溜滑梯其實是五病房及六病房的逃生安全滑梯，當緊急狀況發生時，可供不便行走的病人逃生。