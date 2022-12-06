民進黨台北市立委候選人吳怡農近期話題不斷。國民黨台北市議員鍾沛君指出，吳怡農最大的問題，分別是「黑道背後靈」與「草包標籤撕不掉」，但偏偏他每次公開發言，就讓這兩個形象更加鮮明。因此，鍾沛君以吳怡農今（6）日所公布的主視覺「Change」為例，呼籲他從自身「Change」起，遠離黑道，別再草包。

鍾沛君今在臉書發文指出，吳怡農說趙映光父子，一個是他「請出黨部」（趙映光），一個是他開除的（趙介佑）。但事實是，當年面對趙介佑爭議，吳怡農的處理拖泥帶水，稱黨部主委無權，要由評議委員決定，結果被民進黨中央公開發新聞稿「教訓」，要他盡快處理，北市黨部才趕緊召開臨時評議會，決議開除。

鍾沛君質疑，如果可以開臨時會，那麼最初是在推託什麼？若說要照章辦事，那就應該堅持到底，結果被民進黨黨中央公開打臉之後，又若無其事地「髮夾彎」，顯然這判斷力與能力，都出了很大問題。

鍾沛君直言，這件事隔了兩年後，竟然被吳怡農自己說嘴，把故事美化之後，當成了政績，簡直不可思議。鍾沛君也揶揄，吳怡農瞎掰在前，又被趙映光打臉一次，「是不是根本就被『看嘸』」？