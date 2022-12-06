國瑞汽車股份有限公司捐贈價值75萬元的COROLLA ALTIS 實習汽車1輛，供沙鹿高工汽車科學生實習使用。（沙鹿高工提供）

台中市立沙鹿高工汽車科，全國技能競賽及全國工業類科技能競賽表現優異，獲得國瑞汽車股份有限公司肯定，6日特捐贈價值75萬元的COROLLA ALTIS 實習汽車1輛，供沙鹿高工汽車科學生實習。校長黃尚煜說，感謝國瑞汽車對學校辦學的肯定，讓學生能學習產業最新技術，落實務實致用，以利未來順利與產業銜接。

教育局指出，沙鹿高工於2018年榮獲工科賽汽車修護金手獎第1名，2019年榮獲全國技能競賽第4名，2020年獲工科賽汽車修護金手獎第2名，2021年獲工科賽汽車修護金手獎第3名；今年榮獲全國技能競賽第2名，連續5年囊括兩項技能競賽第1名至第5名的佳績。

國瑞汽車股份有限公司協理何世榮說，沙鹿高工在技能競賽上持續取得優異成績，實屬不易，可看出沙鹿高工行政團隊及汽車科師長們的用心；國瑞汽車以製造車輛為主，年產20萬輛，其中有一半外銷國外，並開放工廠見學及車輛、引擎及變速箱捐贈，非常歡迎教育單位蒞臨參觀。

教育局高中職科股長魏媵袊表示，技職教育是重要人才培育體制，與產業脈動息息相關，期許學校持續重視技能發展、培養在地人才、產業在地用才。感謝國瑞願意提供實習用車，鼓勵學子勤奮向學，使技職學校之技能持續成長茁壯，讓產業技術向下紮根，紮實學校技能。

黃尚煜強調，感謝國瑞汽車股份有限公司對學校辦學肯定，提供實習用車給學校汽車科實習，鼓勵沙工學子努力向學、紮根技能，以利未來順利與產業銜接。更能有效發展學校特色及提升辦學績效；期盼能發揮拋磚引玉，帶動企業界及校友對學校的支持與協助，嘉惠沙工學子。