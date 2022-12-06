婦人右手指頭遭魚鰭刺傷，住院清創、筋膜切開手術並搭配高壓氧治療後，保住右手。（南投醫院提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣老翁整理餵養鴨隻的海鮮飼料時，左手不慎被甲殼類刺傷腫脹，造成左手臂組織壞死，最後截肢保命；另1名婦人清洗鯛魚時，右手指被魚鰭刺傷，引發壞死性筋膜炎，經治療保住右手。衛福部南投醫院提醒，高危險族群避免生食海鮮，料理時要留意，若懷疑遭感染應盡速就醫，以免錯失治療良機。

南投醫院指出，海洋弧菌學名為「創傷弧菌(Vibrio vulnificus)」，民眾吃進含有創傷弧菌且未煮熟的海鮮，或被海中生物刺傷，還是在海邊被礁石或尖銳物割傷，或身上的傷口接觸到海水等，都有機會感染創傷弧菌，慢性肝病、癌症、糖尿病患者等免疫力不佳的族群，是被感染的高危險族群，最近收治兩起海洋弧菌感染之案例。

老翁整理餵養鴨隻的海鮮飼料時，左手不慎被甲殼類刺傷腫脹，最後截肢保命。（南投醫院提供／楊靜茹南投傳真）

80歲張姓老翁整理餵養鴨子的海鮮飼料時，左手不慎被甲殼類刺傷，於診所擦藥返家後未改善，轉往衛福部南投醫院，他到院時左手臂組織壞死，甚至蔓延至左後背，最後只能截肢保命。

另60歲王姓婦人在家處理鯛魚時，右手指頭不慎遭魚鰭刺傷，傷口小不以為意，當晚痛到無法入睡，隔天就醫診斷為海洋弧菌引發壞死性筋膜炎，她住院清創、筋膜切開手術並搭配高壓氧治療後，保住了右手，已出院返家。

南投醫院整形外科醫師呂明暐指出，海洋弧菌引發的感染進程迅速，患部可能腫脹變色、發熱及疼痛，症狀快速擴散蔓延，並且出現潰瘍、水泡，患者若沒立刻就醫，可能在短時間內發生嚴重的壞死性筋膜炎與敗血症或菌血症，有截肢風險且死亡率高。

呂明暐提醒，秋冬是大啖海鮮的季節，不過民眾接觸海洋生物時要特別留意，尤其是慢性病患者等免疫力不佳的高危險族群，應避免生食海鮮，料理時最好戴手套，避免遭刺傷，萬一遭刺傷有遭感染風險應盡速就醫，把握治療良機。