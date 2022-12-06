國資圖以「公益心」出發推廣全民閱讀、善盡社會責任，今年獲得教育部「社會教育貢獻獎」團體獎。國資圖館長劉仲成6日表示，國資圖提出「以閱讀提升幸福感」，從永續發展推動業務，壯大圖書館能量，讓民眾看見不一樣、具有吸引力的圖書館，才能以領頭羊的角色來引領全國公圖，延續美、創新及獨特亮點。

國資圖近年連年得獎，2020年以「閱讀全壘打」活動獲得教育部閱讀「磐石獎」；2021年獲得教育部「圖書館事業貢獻－標竿圖書館獎」，館長劉仲成獲選「經理人月刊地14屆100MVP經理人」。國資圖今年再拿下「教育部社會教育貢獻獎」團體獎。

「創新、獨特、加值、穩定、成長」劉仲成表示，他曾提出組織得獎的此五大心法，這次能夠再次得獎，代表館方實現了五大心法的發展特色。

國資圖表示，為推廣全民閱讀風氣，打造分齡分眾、客製化各族群閱讀場域，國資圖主動出擊深入社區、關懷多元族群，幫助在社會上容易被邊緣化或被忽略的族群，從2017年起至今推動「送書到監獄」、社福、醫院、企業及婦幼等單位。

國資圖表示，為讓圖書資源共享，不受時間、空間、地域的限制，成立「數位資源推廣小組」發揮無遠弗屆力量，深入社區、校園及偏鄉推廣數位資源，拉近城鄉距離，以人為本的經營理念並善盡圖書館的社會責任。

此外，國資圖與企業跨域合作推廣閱讀，攜手中國信託連續7年舉辦「閱讀全壘打」，經國際社會價值協會認證通過，每投入1元可創造8.99元的社會價值，為國內第一個受到認證的教育團體。